Bad Sachsa und die Kinderverschickung: Was geschah damals?

Bad Sachsa. Die Diakonie Niedersachsen will das Kapitel Kinderverschickung aufarbeiten – Mitarbeiter der Kinderklinik „Im Borntal“ in Bad Sachsa werden gesucht

In der Bundesrepublik sind von Anfang der 1950er bis Ende der 1980er Jahre zwischen acht und zwölf Millionen Klein- und Schulkinder wegen gesundheitlicher Probleme in Kindererholungsheime verschickt worden. Dabei haben sie teilweise traumatische Erfahrungen gemacht, unter denen sie heute noch leiden. In der Zeit vom 1. April 1952 bis zum 31. Dezember 1992 wurde vom Diakonissen-Mutterhaus Bad Harzburg die Kinderklinik „Im Borntal“ in Bad Sachsa betrieben. In den Häusern der Einrichtung wurden zahlreiche sogenannte Verschickungskinder betreut.

Ein Teil dieser Kinder ist von ihrem Aufenthalt im Borntal traumatisiert und führt zur Zeit dazu Gespräche mit der Diakonie Niedersachsen. Diese unterstützt den Wunsch der Verschickungskinder nach Aufarbeitung der damaligen Ereignisse.

Vermittlerin auf Spurensuche

Die Diakonie Niedersachsen hat Eva Moll-Vogel, die kürzlich pensionierte Präsidentin des Landgerichts Braunschweig, sowohl um Vermittlung zwischen den Betroffenen und dem Diakonissen-Mutterhaus Bad Harzburg als auch um eine unabhängige Aufklärung der damaligen Geschehnisse gebeten.

Angesichts der langen Zeit sowie der bereits zum Jahresende 1992 erfolgten vollständigen Schließung der Einrichtung im Borntal erweist es sich als schwierig, Informationen über die damalige Situation zu bekommen. Das Gebäude, in dem das Kinderkrankenhaus damals untergebracht war, ist inzwischen abgerissen. Auf dem Gelände soll ein Ferienpark entstehen.

Die bisherigen Nachforschungen haben jedoch bereits ergeben, dass eine Vielzahl der damaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtung im Borntal aus dem Bereich Bad Sachsa und Umgebung stammten.

Aus diesem Grund hat sich Moll-Vogel an den Harzkurier mit der Bitte um Hilfestellung gewandt. Sie möchte Gespräche mit etwaigen Zeitzeugen führen. „Ich bin sicher, dass eine bessere Kenntnis von den damaligen Verhältnisse vielen der Betroffenen sehr helfen würde“ erklärt Moll-Vogel.

Sollten Sie im Borntal beschäftigt gewesen sein und so Kenntnisse über die frühere Situation von Verschickungskindern im Borntal haben, wenden Sie sich gern an die Vermittlerin. Sie wird auf Ihren Wunsch alle Angaben selbstverständlich vertraulich behandeln. So erreichen Sie Moll-Vogel: borntalverschickung@gmail.com oder telefonisch über unsere Redaktion unter 05522 - 3170 330.