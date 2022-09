Erst ins Dorfmuseum, dann in Steinas Kirche – zum Blutspenden

Die Katharinen-Kirche in Steina wurde zum 1. Mal zum Blutspendelokal – und die Rückmeldungen waren super. Insgesamt kamen 33 Spender, für die 50. Spende wurde Frank Kellner, für die 60. Spende Helga Degenhardt geehrt. Die Anmeldung zur Blutspende fand im Glasmuseum, die Spende in der Kirche und der Imbiss in der Dorfstube statt. Karsten Harmening vom Blutspendedienst zeigte sich begeistert:

Besonderer Ort für die Spendenaktion

„Eine Blutspende-Aktion in einer Kirche ist schon eine Seltenheit – und diese in dieser alten, evangelischen Kirche schon eine Besonderheit. Neue Kirchengebäude sind da eher der Fall. Auch die Gemeinschaft, zu sagen: Wir machen das! Ist einfach toll.“ Diese besondere Kulisse bedeutete auch ein klein wenig mehr Aufwand. „Wir haben ein paar Sitzbänke herausgenommen, verrückt und einige zur Seite gestellt. Aber die Kulisse ist wirklich toll, das hat sich gelohnt“, beschreibt Olaf Zaulig vom Kirchenvorstand, der auch gleich selbst Blut gespendet hat.

„Die erste Blutspendeaktion in der Kirche wurde gut angenommen. Wir können eine positive Resonanz ziehen“, erklärt Sabine Kellner vom DRK-Ortsverband Steina.

Pastor lobt die Idee

Als ehemaliger Pastor in Steina freute sich auch Simon Burger über die neuen Wege in Sachen Blutspende. Er schreibt auf seinem Social Media-Auftritt: „Ich finde es super, wenn Kirchengemeinden neue Dinge wagen und Wege ausprobieren. Es war schon ein besonderes Gefühl an diesem Ort, der für mich mit so vielen bewegenden Glaubensmomenten und Emotionen in Verbindung steht, Blut zu spenden und für andere dadurch Gutes zu tun.“

„Wir würden eine Spendenaktion in der Art und Weise gerne wiederholen“, sagt Sabine Kellner begeistert.

Und wer vorher spenden möchte, findet die aktuellen Termine in der Region hier: www.drk-blutspende.de/blutspendetermine.