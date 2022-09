Grenzlandmuseum Sachsa zeigt Film zum Tag der Deutschen Einheit

Bad Sachsa. Movie and Meet heißt es am 3. Oktober im Grenzlandmuseum in Bad Sachsa, denn die Protagonisten und Zeitzeugen aus dem Film sind vor Ort.

Das Grenzlandmuseum Bad Sachsa begeht den 32. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands in einem neuen Format: Movie and Meet.

Vor nunmehr 46 Jahren standen sich Karl-Heinz Schneider und Rainer Strube mitten in Deutschland an einer Grenze gegenüber, ohne voneinander zu wissen – jeder in einem anderen deutschen Staat, getrennt durch Stacheldraht und Minen. Die beiden Männer dienten zur gleichen Zeit beim bundesdeutschen Zoll beziehungsweise in den Grenztruppen der DDR. Ihre Aufgabe bestand in der Überwachung und Sicherung einer Grenze, die damals auch Ausdruck der Teilung der Welt war.

Motivation für den Grenzdienst

In einem Videoprojekt hat das Grenzlandmuseum Bad Sachsa den Versuch unternommen, die Geschichte(n) dieser Männer und ihre Erlebnisse der Nachwelt zu erhalten. In einer filmischen Dokumentation äußern sich die beiden zu ihren Motiven für den Dienst an der Grenze, zum dienstlichen Alltag und zu persönlichen Erlebnissen, die bis heute prägend und Teil ihres Lebens waren und sind.

Die Dokumentation führt vor Augen, welche Auswirkungen die Grenze durch Deutschland auf Individuen, aber auch für die Gesellschaft mit sich brachten. Sie lässt im Umkehrschluss erkennen, welch hohes Gut die Freiheit darstellt – aber auch, welchen Preis diese einfordern kann, besonders im Bezug zur gegenwärtigen Situation im Osten Europas.

Late-Night-Vorstellung bei Bedarf

Die Dokumentation „Mitten in Deutschland“ wird am Tag der Deutschen Einheit, Montag, 3. Oktober, im Grenzlandmuseum Bad Sachsa in drei Vorstellungen um 14, 16 und 18 Uhr gezeigt. Bei Bedarf wird kurzfristig auch eine Late-Night-Vorstellung ermöglicht.

Jeweils im Anschluss an die Vorführungen besteht die Möglichkeit, mit den Protagonisten der Dokumentation ins Gespräch zu kommen: Movie and Meet.

Der Eintritt in das Museum beträgt an diesem Tag einheitlich nur 2 Euro, Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Je Vorstellung sind 40 Plätze vorhanden, Reservierungen sind nicht möglich.