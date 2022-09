Freiwillige gesucht Pflanzaktion in Bad Sachsa: Im Vitalpark sollen Krokusse blühen

Tausende Krokusse sollen in den kommenden Jahren den Frühling im Vitalpark von Bad Sachsa einläuten. Das ist die Vorstellung des Vereins für Natur und Kultur im Südharz (VNK).

Krokusse sind als Frühjahrsblüher eine gute Nahrungsquelle für Insekten. Im Vitalpark am Schmelzteich sollen Einheimische und Touristen künftig Krokuswiesen bewundern. Zu diesem Zweck wird am Freitag, 7. Oktober, eine große Pflanzaktion vom VNK durchgeführt, für die der Verein noch freiwillige Helfer sucht – auch Schulklassen sind willkommen.

Mehr als 20.000 Krokuszwiebeln

„Wir wollen am 7. Oktober über 20.000 Krokuszwiebeln in den Boden bringen“, erklärt Ute Janich, die Verantwortliche für das Projekt. Ab 9 Uhr startet die Aktion. Vormittags werden sich hoffentlich die Schulen engagieren, ist Janich optimistisch. Auch interessant: Lehrkräftemangel- So geht es den Schulen der Region Osterode

Private Helfer sind den ganzen Tag willkommen, schwerpunktmäßig werden diese Helfer ab dem frühen Nachmittag erwartet. Spaten und/oder Pflanzkeil sollten möglichst mitgebracht werden. Dauer und Umfang des eigenen Einsatzes bestimmt jeder Helfer selbst. Gruppen, die kommen möchten, sollten sich zur Absprache eines Zeitfensters am besten vorher telefonisch unter 01577/1891894 anmelden.

Wenig Pflege nötig

„Krokusse verwildern gut, wenn sie den richtigen Standort haben, und benötigen keine weitere Pflege“ erklärt Janich. Sie sollen sich auf den Wiesen im Vitalpark vermehren und so von Jahr zu Jahr einen schöneren Anblick bieten. „Im ersten Frühjahr können die Blüten eventuell noch etwas spärlich erscheinen, doch da die Krokuswiesen künftig – in Absprache mit der Stadtverwaltung – erst ab Ende Mai gemäht werden sollen, können die Krokusse Nährstoffe einlagern, sich vermehren und so immer eindrucksvoller blühen.“

Sollte die Aktion ein Erfolg werden, will der VNK in den kommenden Jahren weitere Pflanzaktionen durchführen. Der Verein könnte sich auf vielen Flächen in der Stadt eine Bereicherung durch Frühblüher vorstellen.