Steina. In Steina kann am Dienstag, 20. September, von 16 bis 19.30 Uhr in neuen Räumlichkeiten Blut gespendet werden.

Die Katharinen-Kirche in Steina wird zum Blutspendelokal: Am Dienstag, 20. September, von 16 bis 19.30 Uhr wird in Steina zum ersten Mal zur Blutspende in die Kirche im Mitteldorf eingeladen – und das läuft wie folgt: Die Anmeldung zur Blutspende findet im Glasmuseum, die Spende in der Kirche und der Imbiss in der Dorfstube statt.

„Wir hatten Ende Juni die Idee, die Räumlichkeiten zu wechseln und können so nun auch wieder einen Imbiss nach der Blutspende anbieten. Mit dem DRK-Blutspendedienst ist alles bis ins Detail besprochen, überprüft und abgenommen, sodass wir uns nun schon sehr auf den ersten Spendetermin in der Kirche freuen“, erklären Sabine Kellner vom DRK-Ortsverband Steina und Olaf Zaulig vom Kirchenvorstand.

Imbiss wird vorbereitet

Ein großer logistischer Aufwand in der Kirche sei nicht vonnöten. „Es müssen nur ein paar Sitzbänke verrückt, und vermutlich einige herausgenommen werden“, beschreibt Olaf Zaulig.

Mehr Arbeit habe das Blutspende-Team mit den Vorbereitungen des Imbisses und der Veranstaltung an sich. Pastor Urs Ebenauer ergänzt: „Kirchen sind schon immer nicht nur Verkündigungsräume, sondern auch öffentlicher Raum und Orte der Begegnung. In diesem Fall wird unmittelbarer Dienst am Mitmenschen getan – und darüber freue ich mich sehr. Denn Blutspenden kann Leben retten.“

Außerdem bietet die Blutspende dem Spender einige Vorteile, wie Sabine Kellner erklärt: „Durch die Blutuntersuchungen können bestimmte Infektionskrankheiten erkannt werden. Die Blutgruppe wird bestimmt und jeder erhält einen Unfallhilfe- und Blutspenderpass, der im Notfall sehr hilfreich sein kann.“ Weiterer Pluspunkt: Blutspenden bietet eine gute Gelegenheit, regelmäßig den Hämoglobingehalt im Blut und den Blutdruck überprüfen zu lassen.

So läuft die Blutspende ab

Der Ablauf einer Blutspende verläuft wie folgt: Erst geht es zur Anmeldung. Dort füllt man einen Gesundheitsfragebogen aus. Anschließend erfolgen Blutprobe und Körpertemperaturmessung. Dann kommt der Arzt-Check mit Anamnese an die Reihe.

Bevor es dann zur eigentlichen Blutspende kommt, hat jede Person die Möglichkeit, sich selbst als Spender oder Spenderin auszuschließen: Dazu gibt es ein Formular, auf dem man ankreuzt, ob das gespendete Blut verwendet werden darf. Das Formular füllt man geheim aus und wirft es in eine Box. Auf diese Weise soll niemand bloßgestellt werden.

Erst dann erfolgt die Blutspende, und zum Abschluss gibt es noch einen Imbiss zur Stärkung und Erholung. In den Innenräumen – außer natürlich beim Essen – ist eine FFP2-Maske zu tragen.

Voraussetzungen für eine Blutspende

Spender fühlt sich gesund und fit und hat kein Fieber

Mindestalter von 18 Jahren und Gewicht von mindestens 50 Kilogramm

Erstspender dürfen nicht älter als 60, Mehrfachspender nicht älter als 68 sein

Die letzte Blutspende ist länger als acht Wochen her und man hat innerhalb der letzten zwölf Monate weniger als vier Mal (Frauen) beziehungsweise sechs Mal (Männer) Blut gespendet

In den letzten vier Monaten ist man weder gepierct noch tätowiert worden oder hatte größere OPs oder eine Endoskopie

in den vergangenen vier Wochen keine Antibiotika-Einnahme

Tipps für die Blutspende