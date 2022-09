Wie Bad Sachsas Kirchengemeinde zur Landeskirche Hannover kam

Die Kirchengemeinde Bad Sachsa feiert am Sonntag das Jubiläum einer großen Veränderung: Sie gehört seit 25 Jahren zur Landeskirche Hannover. Pastor Urs Ebenauer sagt: „Die Evangelische Kirchengemeinde Bad Sachsa wäre heute eigentlich Teil der benachbarten Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, wäre 1945 die Grenze zwischen der britischen und sowjetischen Besatzungszone entlang der damaligen Ländergrenzen gezogen worden.“

Grenzbegradigung nach dem Zweiten Weltkrieg

Im Zuge der Einrichtung der Besatzungszonen fand sich Bad Sachsa nach dem Zweiten Weltkrieg durch Grenzbegradigungen in der Britischen Besatzungszone wieder. Damit wurden die Verbindungen zur damaligen Evangelischen Kirchenprovinz Sachsen und zum Kirchenkreis Nordhausen unterbrochen. So wurde Bad Sachsa – genau wie Tettenborn – auch kirchlich vom heutigen Thüringen abgetrennt und provisorisch, wie man dachte, von Westfalen aus verwaltet.

Urs Ebenauer ergänzt: „Westfalen war wie die Kirchenprovinz eine altpreußisch unierte Landeskirche. Da lag diese Verwaltung nahe, auch wenn der Kirchenkreis Herford weit entfernt war. Nach manchen Gesprächen wechselte die Kirchengemeinde Bad Sachsa am 1. Januar 1997 – also vor 25 Jahren – aus der provisorischen, wenn auch langjährigen Obhut der Westfälischen Landeskirche und der damaligen Zugehörigkeit zur Kirchenprovinz Sachsen in die Ev.-luth. Landeskirche Hannover. Die Kirchengemeinde Tettenborn hingegen gehört seitdem zur Evangelischen Landeskirche Braunschweig. Damit wurde den politischen Veränderungen jeweils Rechnung getragen.“

Gottesdienst mit Zeitzeugen

Aus diesem Grund wird am Sonntag, 11. September, ab 11 Uhr in der Nikolaikirche Bad Sachsa ein Festgottesdienst gefeiert, in dem an die damaligen Geschehnisse erinnert wird. Die Regionalbischöfin des Sprengels Hildesheim-Göttingen, Dr. Adelheid Ruck-Schröder, und andere werden Grußworte sprechen, außerdem werden Zeitzeugen befragt. Die Predigt zum Thema „Identität und Zugehörigkeit“ hält der stellvertretende Superintendent Assesor Holger Kasfeld aus Herford.