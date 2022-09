Bad Sachsa. Das Deutsche Rote Kreuz in Bad Sachsa kündigt noch einen weiteren Blutspendetermin im laufenden Kalenderjahr an.

Blut spenden Deutsches Rotes Kreuz in Bad Sachsa gewinnt vier Erstspender

77 Blutspender beim dritten Blutspendetermin in Bad Sachsa im Jahr 2022: Bei der zehnten unter Corona-Bedingungen stattfindenden Blutspende konnte die Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Bad Sachsa 72 Wiederholungsspender und vier Erstspender begrüßen. Für die Bereitschaft zu spenden überreichte der DRK-Ortsverein den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine kleine Anerkennung.

Die Erstspender sind Isabell Grundei, Doreen Mückenheim, Jan Rentzsch und Tim Rentzsch. Bei den Wiederholungsspendern konnten der Spender Lukas Freistein zu seiner fünften Blutspende und der Spender Rene Freistein zu seiner 50. Spende begrüßt werden.

Wiederholungstäter

Das Blutspendeteam aus Springe bedankte sich bei Lukas Freistein mit einem bedruckten Kaffeepott, auf dem die entsprechende Spendenanzahl steht, und der Ortsverein Bad Sachsa spendierte Rene Freistein für sein 50. Mal eine Flasche Rotwein.

Trotz Corona-Pandemie konnte der DRK-Ortsverein Bad Sachsa dieses Mal wieder ein Buffet anbieten. Wie das Organisationsteam berichtet, kam das Buffet bei den Spenderinnen und Spendern, die sich wegen der aufgrund von Corona verschärften Hygienevorschriften in den vergangenen beiden Jahren mit Verpflegungspaketen zufrieden geben mussten, gut an.

Nächster Blutspendetermin im Dezember

Die nächste und letzte Blutspende in Bad Sachsa für das Jahr 2022 soll kurz vor Weihnachten am Mittwoch, 21. Dezember, stattfinden – hoffentlich weiter unter normaleren Bedingungen mit Buffet in der Oberschule Bad Sachsa.

Ein besonderer Dank gilt den Vorbereitern für die Blutspende aus Ortsverein und Bereitschaft Bad Sachsa. Außerdem bedankt sich das DRK-Bad Sachsa für die zur Verfügungsstellung der Räumlichkeiten in der Oberschule.