Harzklub Bad Sachsa lädt zum Hoffest ein

Zum Hoffest und Tag der offenen Tür lädt der Harzklub-Zweigverein Bad Sachsa am Samstag, dem 17. September, ab 11 Uhr in und rund um sein Vereinsheim, Pfaffenwiese 54, in der Uffestadt ein.

Unter anderem wird ein Flohmarkt veranstaltet und die Brauchtumsgruppe des Vereins wird auftreten, für Musik sorgen und Harzer Traditionen aufzeigen. Für das leibliche Wohl ist mit Spezialitäten vom Grill, verschiedenen Getränken und Bowlen sowie Kaffee und Kuchen ebenfalls gesorgt.

Die Verantwortlichen hoffen auf viele Besucherinnen und Besucher zum Aktionstag.