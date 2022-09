Von wegen simpler Cowboy-Tanz: Line Dance beim SV Zorge

Aus den Lautsprechern an der kleinen Musikanlage auf der Bank in der Sporthalle erklingen die ersten Takte vom Klassiker Irish Stew (Whiskey in the jar) von Sham Rock. Die sieben Tänzerinnen und der eine Tänzer konzentrieren sich, um ihren Einsatz nicht zu verpassen. Wie jeden Montagabend wird auch heute wieder zum Line Dance gebeten. Die Gruppe des SV Zorge besteht seit dem Jahr 2014 bereits – und seither ist sie auch unter der Leitung von Susi Carl.

Musik vom USB-Stick

Sie hat das Line Dance-Fieber im Jahr 2011 gepackt, nachdem sie eine Tanzschule besucht hatte. Und in der Zorger Turnhalle freuen sich alle sichtlich auf den Übungsabend. Die passende Musik hat Mitglied Ludwig Kämmerer wie immer bestens vorbereitet auf einem USB-Stick mitgebracht.

Doch ganz zufrieden ist Susi Carl mit den Ausführungen der Gruppe bei dem Klassiker an diesem Tag noch nicht. Sie erklärt noch einmal: „Rechte Fußspitze nach rechts auftippen, Rechten Fuß an linken Fuß heranstellen, linke Fußspitze nach links auftippen und so weiter“, erklärt sie wie der Gruppentanz funktioniert.

Bildergalerie- Line Dance beim SV Zorge Bildergalerie- Line Dance beim SV Zorge Die Line Dance-Gruppe des SV Zorge beim Übungsabend. Foto: Thorsten Berthold / HK

Typischerweise besteht ein Tanz aus einer Schrittfolge von 32, 48 oder 64 Schritten, die immer wiederholt werden. Nach der Anzahl der Schritte oder auch „Counts“ in der Choreographie wird auch der Schwierigkeitsgrad des Tanzes bestimmt. Außerdem sind auch Abweichungen in Form eines „Restarts“, eines Neubeginns des Tanzes, oder einer „Bridge“ als Überleitung zu den nächsten Schritten möglich. Auch Elemente aus dem klassischen Tanzen wie Cha-Cha- und Wiegeschritte kommen beim Line Dance vor.

Spaß steht im Vordergrund

Wichtig ist Susi Carl aber vor allem, dass die Mitglieder der Gruppe ihren Spaß haben. Und das merkt man sofort: denn trotz der hohen Konzentration, die notwendig ist, merkt man allen wie die Musik ihnen im wahrsten Sinne des Wortes in die Beine steigt. Zudem ist das ganze auch noch gesund. „Linedance steigert Kondition und Konzentration gleichermaßen“, bestätigen Susi Carl, wie auch die Gruppenmitglieder.

Wer mitmachen möchte, kann gern einmal bei einem Übungsabend vorbeischauen. Die Gruppe trifft sich im Winter im Sommer immer montags um 18 Uhr, ab Winter dann um 18 Uhr, in der Turnhalle an der ehemaligen Grundschule, Am Kurpark 8.