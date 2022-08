Kirchgemeinden feiern gemeinsam in Steina

In und rund um die Steinaer Katharinenkirche wird beim Gemeindefest am 4. September gefeiert.

Besondere Premiere am Wochenende: Erstmals feiern die Mitglieder der beiden evangelischen Kirchengemeinden Steina und Bad Sachsa ein gemeinsames Gemeindefest. Dieses findet am Sonntag, dem 4. September, von 11 bis 16 Uhr. in und rund um Katharinenkirche in Steina statt.

Die beiden Gemeinden werden in den nächsten Jahren organisatorisch näher zusammenwachsen und sie feiern deshalb das erste Gemeindefest nach Beginn der Corona-Pandemie zusammen. Es beginnt mit einem Familiengottesdienst, der mit Musik der Jugendband Rocking Church begleitet wird. Danach gibt es Gegrilltes, Salate und Kaffee und Kuchen zu essen. Rund um die Katharinenkirche wird zudem viel Unterhaltung geboten: Stoffdruck, Bogenschießen und eine Bubble-Soccer-Anlage sind Angebote für Kinder und Jugendliche. Im Gotteshaus selbst gibt es kleine Konzerte der Kantorei, des Kinderchors und des Gospelchors.

Es wird kein Eintritt für den Aktionstag erhoben, alle Interessierten sind eingeladen.

Wer aus Bad Sachsa teilnehmen will, ist eingeladen, gemeinsam ab 10 Uhr vom Lutherhaus in der Uffestadt nach Steina zu wandern.