Energiekrise im Südharz Energiekrise: Gottesdienste in Zorge nur im Gemeinderaum

Die Entscheidung ist gefallen: In der bevorstehenden Heizperiode werden die Gottesdienste der ev. Kirchengemeinde in Zorge nicht in der Kirche abgehalten werden. Aufgrund der drohenden Energieknappheit und deutlich gestiegenen Heizkosten haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, die Gottesdienste im Gemeinderaum, der sich direkt neben dem Gotteshaus befindet, auszurichten.

Doch selbst das steht unter einem gewissen Vorbehalt: „Auch wenn es schade ist, nicht in der Kirche zu feiern, so werden wir dies im Gemeinderaum eigentlich auch gut hinbekommen. Da wir aber auch diesen mit Erdgas beheizen, müssen wir sehen, was diesen Winter überhaupt möglich ist“, erklären die Verantwortlichen im Gemeindebrief. Mögliche Änderungen werden bekanntgegeben.

