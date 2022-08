Coronavirus: Impftermine in Bad Sachsa und Bad Lauterberg

Trotz eher schwächelnder Impfbereitschaft in ganz Deutschland gehen die Impfaktionen gegen das Coronavirus auch im Südharz weiter. In Bad Sachsa (30. August) sowie in Bad Lauterberg (31. August) werden für Kinder und Erwachsene gleichermaßen Vakzinationen gegen das Coronavirus gegeben. Dabei können Kinder wie Erwachsene gleichermaßen Erst- wie Auffrischungsimpfungen erhalten.

In der aktuellen Omikron-Welle sind die Auffrischungsimpfungen, auch Booster-Impfungen genannt, besonders wichtig. Risikogruppen empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) eine zweite Booster-Impfung. Dazu gehören unter anderem ältere Menschen ab 60 Jahren, Personen ab fünf Jahren mit erhöhtem Risiko für schwere COVID-19-Verläufe infolge einer Grunderkrankungen gemäß STIKO-Empfehlung, wenn sie bislang erst drei immunologische Ereignisse hatten, z.B. Grundimmunisierung plus 1. Auch Bewohnerinnen und Bewohner sowie Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen sollte sich laut Stiko eine zweite Booster-Impfung geben lassen.

Personalausweis und Impfausweis mitbringen

Das mobile Impfteam des DRK-Kreisverband Osterode, dass bei beiden Aktionen im Südharz vor Ort sein wird, wird – bei Bedarf – aber auch entsprechende Informationen bzw. Beratung bieten. Die Termine für die beiden Impfaktionen lauten wie folgt: Am Dienstag, den 30. August, von 10 bis 14.30 Uhr in Bad Sachsa im Kurhaus, Am Kurpark 6; sowie am Mittwoch, 31. August, von 9.30 bis 14.30 Uhr in Bad Lauterberg im Kurhaus, Ritscherstraße 2. Es wird gebeten, den Impfausweis und sowie den Personalausweis zur Aktion mitzubringen.