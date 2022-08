DRK Bad Sachsa lädt zur Blutspende ein

Bad Sachsa. Aktion findet am 31. August in der Oberschule Bad Sachsa statt. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wird das beliebte Buffet angeboten

Zur dritten Blutspende in diesem Jahr, die zugleich die insgesamt Zehnte ist unter den Bedingungen der Corona-Pandemie, lädt der DRK-Ortsverein Bad Sachsa am Mittwoch, 31. August, in die Räume der Oberschule Bad Sachsa ein.

„Wie immer können Männer nach den geltenden Richtlinien maximal sechsmal pro Jahr Blut spenden und Frauen viermal. Blut spenden kann, wer zwischen 18 und 72 Jahre alt ist, über 50 Kilogramm wiegt und so, im Fall weiblicher Spender, keine Schwangerschaft vorliegt“, erklärt ein Verantwortlicher.

Weitere Bedingungen sind aktuell, dass der potenzielle Spender weder an Husten noch an Atemwegserkrankungen leidet, weder eine Covid-19-Diagnose hat, noch mit daran Erkrankten in Kontakt war sowie dass die Person innerhalb der letzten vierzehn Tage nicht im Ausland oder in Coronarisikogebieten aufgehalten hat.

Buffet wird wieder angeboten

„Das DRK würde sich sehr freuen wieder viele Erstspender zu begrüßen die vom Ortsverein eine kleine Anerkennung für ihre Bereitschaft zur Spende, persönlich überreicht bekommen. Auch über die zahlreichen Wiederholspender freut sich das DRK sehr“, so der Sprecher.

Trotz der Corona-Pandemie kann dieses Mal wieder das beliebte Buffet angeboten werden. Allerdings wird natürlich wird dabei auf die Hygiene- und Abstandsregeln geachtet werden, es soll aber auch wieder ein gewisser Alltag bei der Spendenaktion einkehren.

Die nächste und letzte Blutspende für das Jahr 2022 findet am 21. Dezember wieder in den Räumen der Oberschule Bad Sachsa statt.