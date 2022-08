Bad Sachsa. Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge nicht am Straßenrand in Bad Sachsa zu parken. Diese Hinweise gilt es weiter zu beachten

Straßenreinigung im Südharz Straßen in Bad Sachsa werden ab dem 29. August gereinigt

Das Bauamt der Stadt Bad Sachsa teilt mit, dass vom 29. bis 31. August ein von der Stadt Bad Sachsa beauftragtes Reinigungsunternehmen umfangreiche Straßenreinigungsarbeiten in der Kernstadt durchführen wird.

Der zeitliche Ablauf der Arbeiten

Begonnen wird am 29. August aus Richtung Walkenried, oberer Bereich Bahnhofstraße, Bereich „Sportplatz“, Baugebiet „Östlich der Mosebergstraße“, Innenstadt bis Hindenburgstraße. Am 30. August wird der Bereich Blumenberg, unterer Bereich Bahnhofstraße, Ringstraße und Bereich Pfaffenberg gereinigt. Am 31. August erfolgt die Reinigung rund um die Schillerstraße, Steinaer Straße, Bereich Brandstraße und Bismarckstraße.

Die Arbeiten werden ab etwa 6.30 Uhr bis in die Abendstunden jeweils an den drei genannten Tagen durchgeführt. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, im genannten Zeitraum, ihre Kraftfahrzeuge entsprechend von den Straßenrändern fernzuhalten.

Weitere Informationen

Bei Rückfragen steht das Team vom Bauamt der Stadt Bad Sachsa gerne unter der Telefonnummer 05523-300340 zur Verfügung.