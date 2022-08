Im Abendlicht: Bootstour auf Bad Sachsas Schmelzteich

Bad Sachsa. Romantische Bootstour wird am 26. August in Bad Sachsa geboten. Auch Livemusik wird an dem Abend geboten

Eine romantische Bootsfahrt im Schein der untergehenden Sonne, dazu Livemusik: Exakt dies wird am Freitag, 26. August, ab 20.30 Uhr, in Bad Sachsa geboten. Am sanierten Bootshaus am Schmelzteich können Interessierte ebenso eines der neuen Tretboote auswählen, für die die Einwohnerschaft der Uffestadt im Rahmen des ersten Dammfestes unter dem Motto „Von Bad Sachaern für Bad Sachsaer“ Gelder gesammelt hatte. Ziel ist es, den Schmelzteich und das Areal umher wieder stärker in das Bewusstsein der Bewohner und Gäste zu rufen – und in diesem Rahmen wird auch die besondere Bootsfahrt am 26. August angeboten. Aber auch ohne die Aktion lädt das Areal um den Schmelzteich immer zum Spazieren und Verweilen ein.

Lesen Sie auch: Ganz in weiß am Schmelzteich gefeiert

Auch Fotofreunde kommen auf ihre Kosten, wenn am Abend die Schmelzteichfontäne dank der verschiedenfarbigen Beleuchtung und den einhergehenden Reflexionen auf dem Wasser besondere Motive für Fotos bietet.

Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK

Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK

Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK

Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK

Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK



Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK

Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK

Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK

Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK

Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK



Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK

Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK

Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK

Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK

Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK



Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK

Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK

Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK

Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK

Bildergalerie- Premiere des Dammfest in Bad Sachsa Die Premiere des Dammfest in Bad Sachsa ist gelungen: Auf und und neben dem Schmelzteich gab es viel zu erleben, zu genießen und auch Optionen, sich sportlich zu betätigen. Foto: Ralf Gießler / HK

Zur Geschichte: Der Schmelzteich wird im Jahr 1550 erstmals erwähnt und gehört zu den ältesten „Talsperren“ im Harz. Bisher konnte nicht nachgewiesen werden, dass er zur Wasserversorgung einer „Erzschmelze“ angelegt worden ist, obwohl einige Indizien dafür sprechen.

12.000 Goldmark in den Schmelzteich investiert

Am 5. Juli 1910 ließ der Kommerzienrat Friedrich Wilhelm Reinhardt, Ehrenbürger und großer Wohltäter seiner Heimatstadt, mitteilen, dass er auf seine Kosten den Schmelzteich verlängern und durch eine großangelegte Ausbaggerung weiter verschönern wolle. Seine Privat-Initiative kostete ihn damals 12.000 Goldmark.