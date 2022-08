Ev. Kirchengemeinden laden zum Seniorentag in Tettenborn ein

Der ev.-luth. Kirchengemeindeverband Kapellenfleck im Harz mit seinen Mitgliedsgemeinden Neuhof, Tettenborn, Walkenried, Wieda und Zorge lädt herzlich ein zum diesjährigen Seniorennachmittag am Mittwoch, dem 24. August, um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Tettenborn. Bei Kaffee und Kuchen soll gemeinsam ein fröhlicher Nachmittag verbracht werden.

Senioren-Diakon Hans-Peter Funhoff aus Bad Harzburg sowie die Pfarrer Stefan Gresing und Andreas Widlowski sorgen für das Programm unter dem Motto „Christus ist unser Friede“. Die musikalische Unterhaltung übernimmt Kantor Gerd Schilde aus Zorge. Im Anschluss wird gegrillt, und gegen 18 Uhr ist die Rückreise geplant.

Busse werden für Hin- und Rückfahrt eingesetzt

Für die Fahrt werden kostenfreie Busse eingesetzt werden. Die Abfahrten sind:14.35 Uhr in Wieda an der Kirche, 14.35 Uhr in Zorge an der Kirche, 14.40 Uhr in Zorge am Uhdenberg, 14.45 Uhr in Walkenried am Bahnhof, 14.50 in Neuhof an der Kirche

Die Teilnahme ist kostenlos, um eine Spende für die gemeinsame Seniorenarbeit wird gebeten.