Was diese geballte Ladung an Weltmeistern und Olympiasiegern auf dem Ravensberg in Bad Sachsa zusammengebracht hat? Die Abschlussfeier der Bad Sachsa Aqua Games 2022.

Breitensport Weltmeister und Olympiasieger zu Gast in Bad Sachsa

Was eine geballte Ladung an Weltmeistern und Olympiasiegern auf dem Ravensberg in Bad Sachsa zusammengebracht hat? Die Abschlussfeier der Bad Sachsa Aqua Games 2022. Die beiden Sieger des Spaßwettbewerbs heißen Svea Ebbighausen und Jaydin Killig.

Etwa 50 Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei der Siegerehrung mit Schwimmweltmeisterin Antje Buschulte dabei, die Schirmherrin der Veranstaltung war. Sie hofft, dass Aktionen wie die Aqua Games bei Kindern Sportbegeisterung entfachen, insbesondere für Wassersportarten wie Schwimmen.

Kinder sollen Umgang mit Wasser lernen

„Kinder müssen den Umgang mit dem gefährlichen Element Wasser lernen“, sagt die Sportlerin und warnt, dass das Anfängerabzeichen Seepferdchen kein ausreichender Nachweis der Schwimmfähigkeit ist. Der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zufolge kann die Hälfte der Kinder in der vierten Klasse nicht schwimmen.

Schwimmeuropameister Jens Kruppa fordert deswegen flächendeckende Investitionen in den Sport, vor allem auch in der Schule. „Es kann nicht sein, dass Sport das Fach ist, das immer ausfällt“, sagt Kruppa – insbesondere dann, wenn es ums Schulschwimmen geht.

Schwimmkurse angeboten

Im Rahmen der Aqua Games waren die Anfängerschwimmkurse im Salztal-Paradies für Grundschul- und Kindergartenkinder aus Bad Sachsa kostenlos, um die Anzahl von Nichtschwimmern zu reduzieren. Diese Aktion soll es auch im kommenden Jahr geben, verspricht Geschäftsführer Thomas Döbber-Rüther. Der reguläre Preis für einen Kursus à zehn Stunden beträgt 75 Euro pro Person.

Fotogalerie- Siegerehrung der 1. Aqua Games in Bad Sachsa Fotogalerie- Siegerehrung der 1. Aqua Games in Bad Sachsa Die Siegerehrung der 1. Aqua Games der Bädergesellschaft Bad Sachsa findet in der Eislaufhalle inklusive Showprogramm statt. Foto: Bädergesellschaft Bad Sachsa / Unternehmen

„Unsere Schwimmkurse, Schwimm-Camps und jetzt die fast dreiwöchigen Aqua Games mit großem Finale in der Eislaufhalle der Bädergesellschaft Bad Sachsa sind erst der Auftakt unserer Aktivitäten im Salztal Paradies Bad Sachsa, auf denen wir natürlich aufbauen werden“, so Döbber-Rüther. Weitere wiederkehrende Events sollen folgen. Auch eine zweite Auflage der Aqua Games ist für das kommende Jahr geplant.

Dann soll die Qualifikation für das Finale, bei dem die Tagessieger gegeneinander antreten, allerdings nur in der letzten Woche der Veranstaltung stattfinden. In diesem Jahr konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den ganzen Zeitraum qualifizieren. Das hatte zur Folge, dass viele Urlaubsgäste schon vor dem Finale abgereist waren – vielleicht auch der Grund, weshalb das Aufgebot an Weltmeistern und Olympiasiegern mit den Veranstaltern bei der Abschlussparty mit DJ auf dem Ravensberg größtenteils unter sich blieb.

Hindernis-Parkour überwinden

Schlüsselstück der Aqua Games war ein Hindernis-Parkour, den der 18-jährige Felix-Noel Quasdorf täglich im Sportbecken aufbaute. Etwa zehn Minuten hat er dafür jeweils gebraucht. Von 15 bis 19 Uhr konnten Badegäste dann darüber hechten. In der Zwischenzeit lagen die aufblasbaren Hindernisse am Beckenrand bereit. „Meistens waren es Kinder, die darüber sind. Ab und zu hat es aber auch mal ein spiellustiger Papa probiert“, erzählt Quasdorf.

Profi-Schwimmer Kruppa ist überzeugt, dass der Parkour die Neugier der Kinder auf Bewegung im Wasser weckt, denn: „Nur Kinder, denen es nichts ausmacht, beim Runterfallen unterzutauchen, trauen sich über die Hindernisse.“

Kinder in Bewegung bringen

Letztendlich ging es bei den Aqua Games darum, Kinder in Bewegung zu bringen – auch außerhalb des Leistungssports. „In Deutschland geht es viel um Medaillen“, sagt der Deutsche Eiskunstlaufmeister Paul Fentz, der vor der Siegerehrung eine Show in der Eishalle hingelegt hat. Dabei bringe es den Sport viel weiter, wenn man regionale Angebote schafft, die zum Mitmachen anregen.