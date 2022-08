Dreist: Diebe klauen Wertschrank aus dem Campingpark Walkenried

Zeugen zu einem Einbruch in das Rezeptionsgebäude des Campingpark Walkenried in der Ellricher Straße sucht die Polizei. Wie die Beamten mitteilen, haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag, 19. August, unter anderem einen Wertschrank gestohlen. Zuvor waren die Täter gewaltsam in das Objekt eingedrungen.

Zum Abtransport des Behältnisses müssen die Einbrecher ein Hilfsmittel, wie beispielsweise eine Sack- oder Schubkarre, benutzt haben.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 mit der Polizei Bad Lauterberg in Verbindung zu setzen.