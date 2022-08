Reizthemen Immobilien und Strabs sind erneut im Fokus

Kosten minimieren und sich gleichzeitig auf das Fokussieren, was in der Zukunft noch gebraucht wird: gerade auf die Liegenschaften in der Gemeinde Walkenried trifft dies zu, die Frage ob Immobilien verkauft, behalten oder gar saniert werden sollen prägt die Beratungen in Politik und Verwaltung seit Monaten. Auf der Sitzung des Finanzausschuss der Gemeinde, die am Montag, 22. August, ab 17 Uhr im Freizeitzentrum des Klosterortes stattfindet, gehen die Beratungen über den Immobilienbestand weiter. Aber nicht nur das: auch das Reizthema Straßenausbaubeitragssatzung geht in eine neue Runde, ein erster Entwurf der Verwaltung einer neuen Satzung wurde von den Mitgliedern des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen und Friedhöfe einstimmig abgelehnt.

Gebäudeliste ist fertig, eigentliche Arbeit beginnt

Beim Thema Immobilien ist man da einen Schritt weiter. „Die Gebäudeliste ist erstellt, die Unterteilung erfolgt in Pflichtaufgaben und freiwillige Leistungen, weitere Bewertungspunkte wie Nutzung und Zugang für die Bevölkerung sind eingearbeitet“, erklärt Martin Neulen (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen. „Wir wollen eine auf Daten basierte Entscheidungsgrundlage damit schaffen und weg vom Bauchgefühl“, betont er – und gibt gleichzeitig offen zu: „Die eigentliche Arbeit beginnt jetzt.“ Sein Fraktionskollege Tobias Mielke freute sich auch, dass die Arbeit endlich losgehen kann, „die Idee wurde in diesem Ausschuss geboren.“ Allerdings dränge die Zeit für die Beratungen. Er empfahl daher, dass bis zur nächsten Sitzung des Ausschusses am 15. September die Fraktionen beraten haben sollten, um dann eine Entscheidung für den Gemeinderat vorzubereiten.

Auch im Finanzausschuss wird in der öffentlichen Sitzung am 22. August das Thema Immobilien beraten, denn gerade die Kosten für mögliche Sanierungen bzw. die laufenden Kosten für die Gebäude bislang gilt es zu bewerten. Wobei seitens der Verwaltung erst einmal nur Kostenschätzungen abgegeben werden könnten, wie Gemeindebürgermeister Lars Deiters bereits mehrfach in der Vergangenheit erklärt hatte. Für genaue Zahlen müsste man ein Büro die Kosten ermitteln lassen.

Keine Strabs in der Gemeinde seit November 2016

Der Finanzausschuss wird sich aber auch mit der Straßenausbaubeitragssatzung befassen. Nachdem in der Vergangenheit Bürgerproteste dafür sorgten, dass es seit November 2016 keine Satzung mehr in der Gemeinde gibt, beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung Anfang Februar diesen Jahres mehrheitlich eine neue Straßenausbaubeitragssatzung einzuführen.

Hintergrund ist, dass seitens des Niedersächsischen Innenministerium für das Jahr 2021 eine Bedarfszuweisung in Höhe von 670.000 Euro angekündigt und seitens der Verwaltung auch im Haushalt des Jahres eingeplant wurde, die Auszahlung aber noch nicht erfolgt ist. Wird eine Beitragssatzung erstellt, soll das Geld an die Kommune ausgezahlt werden.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Walkenried sind zu der öffentlichen Sitzung des Finanzausschuss am 22. August ab 17 Uhr im Freizeitzentrum eingeladen. Eine FFP2-Maske ist während der Sitzung zu tragen.