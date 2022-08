Energiekrise: Gemeinde Walkenried berät Maßnahmenplan

Walkenried. Bis zum Beginn der Heizperiode am 1. Oktober sollen die Maßnahmen diskutiert, beschlossen und umgesetzt werden

Energie sparen und Kosten senken – beides ist das Gebot der Stunde. Und das gilt im Privaten, bei Firmen und auch gleichermaßen bei Kommunen. Auch in der Gemeinde Walkenried sollen sich Politik und Verwaltung intensiv und vor allem aber schnell Gedanken machen, wie man Energie einsparen kann.

Kämmerin mahnt zur Eile

„Zum Beginn der Heizperiode am 1. Oktober sollten wir nicht nur einen Plan haben, sondern auch etwas umsetzen können“, betonte Kämmerin Annika Ludwig auf der Sitzung des Ausschusses für Öffentliche Einrichtungen und Friedhöfe der Kommune. Und die Zeit drängt: Bereits am 22. September tagt der Gemeinderat in dessen Sitzung der Maßnahmenkatalog beschlossen werden soll.

Lesen Sie auch: Energiekrise: Bad Sachsa beschließt Sparplan

Zuvor hatte Gemeindebürgermeister Lars Deiters den Mitgliedern des Gremiums erklärt, dass seitens der Verwaltung verschiedenste Ideen für Gebäude, für die Büros und Liegenschaften erarbeitet worden sind.

Fraktionen sollen beraten

Die Ausschussmitglieder einigten sich einstimmig darauf, dass die Liste umgehend in den Fraktionen beraten werden soll, damit über den Verwaltungsausschuss der Plan dem Gemeinderat empfohlen werden kann.