Schockanruf oder Enkeltrick: Polizei berät in Bankfilialen

Schockanrufe, Falscher Polizist, Enkeltricks und noch mehr – Über die vielen Betrugsmaschen, mit denen Kriminelle Bürgerinnen und Bürger übers Ihr zu hauen versuchen, möchte die Polizei aufgrund der Vielzahl von Betrugsversuchen in den vergangenen Monaten warnen und aufklären. Wie sie in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird die Polizei daher in den nächsten Wochen in allen Geldinstituten im Altkreis Osterode ansprechbar sein.

Vor Ort erwartet die Bürgerinnen und Bürger Polizeihauptkommissar Volker Hahn von der Polizeiinspektion Göttingen. Er wird allen Interessierten Hinweise und Verhaltenstipps geben, damit die Betrüger bei keine Chance haben.

Die Aktion beginnt am 1. August um 9 Uhr. Der Start für die Aufklärungskampagne fällt in der Deutschen Bank in Osterode am Kornmarkt. Anschließend, gleich um 14 Uhr, geht es in der Filiale der Sparkasse in Bad Sachsa in der Poststraße weiter. Weitere Termine in allen Filialen werden folgen, so teilt die Polizei mit.