Bad Sachsa. Der Vitalpark verwandelt sich am 30. Juli in ein buntes Lichtermeer. Auf das können sich die Gäste freuen, hier gibt es Karten für die Party

Party im Südharz Laser, LED-Lichter und Seifenblasen: Lichterfest in Bad Sachsa

Den Vitalpark in Bad Sachsa können Einheimische und Gäste am Samstag, dem 30. Juli, im wahrsten Sinne des Wortes in einem ganz besonderen Licht erleben: Das Team der Tourist-Information lädt nach der Corona-Zwangspause wieder zum beliebten Lichterfest ein. Los geht es ab 18 Uhr.

Tausende LED-Lichter und Kerzen werden dann das gesamte Areal in ein gleichermaßen stimmungsvolles und zugleich romantisches Lichtermeer verwandeln. Es ist aber nicht nur ein Fest für die Augen – sondern auch eine große Party.

Viel Livemusik wird geboten

Für die passende Livemusik werden die „Waiting Room Jazzband“ und „King Seppy’s Flokatis“ sorgen, die sich mit ihren Auftritten in der Uffestadt bereits eine große Fanszene erspielt haben. Für das Rahmenprogramm sorgt die Künstlergruppe „Hochkant“ aus Hildesheim mit ihrem Lichterzauber auf Stelzen und Riesenseifenblasen-Spaß. Ferner wird es eine große Lasershow geben.

Bildergalerie- Lichterfest in Bad Sachsa Bildergalerie- Lichterfest in Bad Sachsa Im Vitalpark in Bad Sachsa wurde das beliebte Lichterfest gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Für die jüngeren Besucherinnen und Besucher gibt es im Vitalpark eine Dino-Hüpfburg, eben den Seifenblasenspaß sowie eine Laternen-Bastelstraße. Besonders beliebt bei Groß und Klein ist auch der bunte Laternenumzug, der um 21 Uhr rund um den Schmelzteich führt, bei dem sich die Lichter im Wasser des Sees spiegeln und die Umgebung in ein wunderschönes Licht tauchen. Treffpunkt hierfür ist die Kasse am Kurhaus. Für das leibliche Wohl sorgen den ganzen Abend im Vitalpark über verschiedene Anbieter aus der Region mit Getränken und Speisen.

Tickets an der Abendkasse

Ein Eintritt zur Veranstaltung wird erhoben, Kinder unter sechs Jahren erhalten kostenfrei Einlass.

dx