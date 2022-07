Salztal Paradies wird Arena: Aqua Games-Premiere in Bad Sachsa

Die Aqua Games im Salztal Paradies Bad Sachsa versprechen etwas ganz Besonderes zu werden. Vom 1. bis zum 20. August wird dazu das große Sportbecken mit einem aufblasbaren Parcours bestückt, den es fehlerfrei und möglichst in Bestzeit zu überwinden gilt. Dieser ist täglich zwischen 15 und 18 Uhr zum Training geöffnet, bevor abends um 18 Uhr die jeweiligen Tagessieger ermittelt werden.

Erst Training, dann Wettkampf

Eine Stunde lang treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann in den verschiedenen Klassen (Herren, Damen, Kinder und Jugendliche) im kleinen Finale an, um mit viel Geschicklichkeit die schnellsten Runden zu drehen.

Alle Tagessieger qualifizieren sich automatisch für das große Finale am 19. August. Zwischen 12 und 16 Uhr werden hier wiederum in den verschiedenen Klassen die Gesamtsieger der Aqua Games gekrönt.

Am 20. August enden die Aqua Games mit einer feierlichen Siegerehrung auf dem Ravensberg. Zwischen 10 und 11.30 Uhr gibt es ein buntes Showprogramm in der Eishalle.

Sport-Prominenz zu Gast

Danach werden bis 12 Uhr die Sieger und Platzierten der diesjährigen Aqua Games durch die Weltmeisterin und Schirmherrin der Spiele Antje Buschschulte geehrt, bevor ab 17 Uhr zur großen Party geladen wird. Gemeinsam mit den Weltmeistern und Olympiasiegern André Lange (Bob), Ariane Friedrich (Hochsprung), Kathrin Boron (Rudern) und Antje Buschschulte (Schwimmen) wird mit DJ und BBQ gefeiert. Kostenpunkt: 29 Euro pro Person exklusive Getränke.

„Wir setzen mit den Aqua Games auf ein Erlebnis mit Spaßgarantie. Beim großen Finale und der glanzvollen Siegerehrung möchten wir unsere Gäste dann gebührend feiern und freuen uns auf stimmungsvolle Runden mit der ein oder anderen unabsichtlichen Extraeinlage“, sagt Thomas Döbber-Rüther, Geschäftsführer der ausrichtenden Bädergesellschaft Bad Sachsa.

Schwimmtechnik verbessern

Am kommenden Wochenende wird zudem ein besonderer Schwimmkurs angeboten. Am 30. Und 31. Juli wird unter der Leitung vom zweifachen Schwimm-Europameister Jens Kruppa ein Schwimm-Camp angeboten. Dieses richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die ihren Schwimmstil verbessern möchten. Dabei liegt der Fokus auf der Freistil- und Brusttechnik, dem richtigen Atmen, der optimalen Wasserlage sowie der Trainingsmethodik. Die Kursgebühr beträgt 80 Euro pro Person.

Anmeldeformulare für die Aqua Games und für das Schwimm-Camp sind online unter www.salztal-paradies.de zu finden.

Vergünstigter Eintritt

Kinder und Jugendliche können aktuell aber auch so in den Sommerferien einfach die Annehmlichkeiten des Salztal Paradies genießen. Es wird wieder ein vergünstigter Eintritt im Erlebnisbad Salztal Paradies geboten. Konkret kann man drei Stunden Spaß für 2,50 Euro haben. Erhältlich ist der Ferienpass im Kinderbüro der Stadtverwaltung Bad Sachsa – wie auch in der Tourist-Information. Der Ferienpass kostet 2,50 Euro und kann von allen Kindern, die in diesem Jahr das sechsten Lebensjahr vollenden, bis zum 17. Lebensjahr erworben werden. Für jüngere Geschwisterkinder, die in diesem Jahr noch nicht sechs Jahre alt werden, gibt es den Geschwisterpass für 50 Cent.