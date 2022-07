Bad Sachsa. Premiere im Südharz: In Bad Sachsa findet die erste Biergarten-Nacht am 23. Juli statt. Hier sind noch Tickets erhältlich

Party im Südharz Große Party in Bad Sachsas Biergärten

Einmal mehr seinem Ruf als Partyhochburg im Südharz will Bad Sachsa am Wochenende gerecht werden – und das mit einer Premiere: Am Samstag, 23. Juli, ab 20 Uhr, findet erstmalig eine große Biergarten-Nacht statt.

Unter dem Motto „Eine Stadt, eine Nacht, eine Party“ kann an insgesamt vier Standorten mit vier verschiedenen Bands bei Livemusik und natürlich Getränken und Speisen gefeiert werden.

Musik vielfältiger Art im Angebot

Die Besucherinnen und Besucher können sich auf einen Mix von Rock, Pop, Latin und Modern Music seitens der teilnehmenden Bands freuen. An der Aktion nehmen das Hotel Lindenhof und die Restaurants Harzer Winkel und Backwood Burger teil. Ferner ist auch der große Biergarten in der Hindenburgstraße der Uffestadt wieder geöffnet.

Karten für die Veranstaltung sind noch im Vorverkauf in den teilnehmenden Lokalitäten sowie der Tankstelle Bestert in Bad Sachsa erhältlich. Auch eine Abendkasse wird es geben.

dx