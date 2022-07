Steinas Pastorin nimmt Abschied

Steina. Von nun an müssen sich Steina und Bad Sachsa einen Pastor teilen. Ganz weg ist Amelie Pradzynski aber nicht, sie bleibt Schulpastorin in der Region

Amelie Pradzynski hat sich als Pastorin in Steina verabschiedet. Fast drei Jahre ist es her, dass Amelie Pradzynski in der Steinaer Katharinen-Kirche ihre Ordination feierte und ihren Probedienst als Pastorin begann – mit einer Viertelstelle in Steina und einer Viertelstelle als Schulpastorin am Pädagogium in Bad Sachsa. Am Sonntag war es Zeit, Abschied zu nehmen – oder besser: „Bis bald“ zu sagen.

„Da ich jetzt nach meinem Probedienst, der am 31. Juli endet, Schulpastorin in Bad Sachsa bleibe, noch ein Stellenanteil am EMA-Gymnasium in Herzberg dazukommt und ich somit dem Harzer Land treu bleibe, sage ich nicht ‚auf Wiedersehen‘, sondern ‚Man sieht sich‘!“, stellte Amelie Pradzynski lächelnd fest.

Blumen wurden übergeben. Foto: Kirchenkreis Harzer Land

Sie bedankte sich in ihrer Predigt herzlich bei ihrer Steinaer Kirchengemeinde. Es seien drei spannende Jahre gewesen, die aufgrund der Pandemiezeit allerdings neben schönen Gesprächen und Begegnungen auch viele Herausforderungen mit sich brachten. „Das Abendmahl an Ostern gab es plötzlich ‚to go‘. Und vieles, was vorher alltäglich war, ging plötzlich nicht mehr und fiel aus“, erinnert sich die Pastorin. So zum Beispiel der Gemeindegesang und viele beliebte Veranstaltungen wie der Neujahrsempfang oder auch die Kinderkirche.

Immerhin: Letztere konnte zumindest in den vergangenen Wochen wieder bunt und fröhlich stattfinden, freut sich Pradzynski – ebenso der Familiengottesdienst an Ostern. „Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Begegnungen mit der Gemeinde miterleben konnte. Ich denke wir haben gemeinsam das Beste aus dieser Zeit gemacht. Und immer ist da Gott, er begleitet uns. Das habe ich im Laufe meines Lebens immer wieder erfahren – und das wünsche ich auch Ihnen“, sagte die junge Pastorin.

Von Nordhausen über Japan ins Harzer Land

Amelie Pradzynski ist in Nordhausen geboren, war bereits in Osterode an der Berufsschule, in Göttingen und sogar in Japan tätig. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.

Viel Lob und Dank von Kirchenvorstand und Superintendent

Bevor der Stellvertretende Superintendent Uwe Brinkmann die junge Pastorin von ihrem Dienst in Steina entpflichtete, lobte er ihre große Widerstandsfähigkeit und Kreativität: „Ein dreiviertel Jahr lief ihr Probedienst in der Kirchengemeinde Steina noch ‚normal‘ – dann wurde alles anders. Distanzunterricht, Andachten und Krippenspiele digital – sowie auch zahlreiche Sitzungen und Treffen. Und ‚nebenbei‘ noch die Familie organisieren. Und Sie haben dabei weder Ihr sympathisches Lächeln noch Ihre Nähe zu den Menschen noch die Liebe zu Ihrer Arbeit verloren.“ Brinkmann dankte ihr für ihren erfüllten Dienst auf Zeit, freute sich, dass sie dem Harzer Land die Treue hält und wünschte ihr für die Zukunft alles Gute.

Amelie Pradzynski wurde am Sonntag als Pastorin in Steina verabschiedet. Foto: Kirchenkreis Harzer Land

Angelika Wedemeyer vom Kirchenvorstand dankte mit einem Präsent für diese besonderen drei Jahre, mit denen Amelie Pradzynski auch in die Geschichte eingehen werde. Denn die Kirchengemeinden Bad Sachsa und Steina streben eine Gesamtkirchengemeinde an.

Nur noch ein Pastor für Steina und Bad Sachsa

Pastor Urs Ebenauer übernimmt das Pfarramt Bad Sachsa/Steina. Das besteht seit der Gründung des verbundenen Pfarramtes Bad Sachsa und Steina, war jedoch noch auf zwei Pastoren aufgeteilt. Urs Ebenauer ist demnach ab dem 1. August der neue Pastor der Kirchengemeinde.

Zum Abschluss gab es Blasmusik

Das Team vom Morgengebet nutzte die Gunst der Stunde und bedankte sich bei ihrem langjährigen Teammitglied Heinz Duensing. Weitere Grußworte schlossen sich an, bevor alle Gäste vor der Kirchentür mit einigen Ständchen der Bläser aus Bad Sachsa beschenkt wurden. Die originelle Orgelmusik steuerte Carel Christiaan Schulz bei. Im Anschluss trafen sich alle im Wandelgang zu Kaffee, Kuchen und guten Gesprächen.