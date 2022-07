Die Feuerwehr Bad Sachsa bleibt schlagkräftig

Bei einem Brand in einem leerstehenden Wohnhaus in Bad Sachsa war am 26. August 2021 in den frühen Morgenstunden ein Gesamtschaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden.

Jahreshauptversammlungen laufen vermeintlich immer gleich ab. Nicht so aber in Zeiten der Corona-Pandemie. „Eine Versammlung mitten im Sommer, das gab es noch nie“, erklärt Florian Michaelis, Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sachsa ein Novum vor den anwesenden Kameradinnen und Kameraden.

Aber dies sollte nicht die einzige Besonderheit bleiben: Gingen die Dienststunden in der Statistik in Zeiten von Covid-19 eigentlich runter, könnte das Jahr 2022 dennoch ein Rekordjahr in Bezug auf die Einsätze werden: Verglichen mit dem Stand vom Juli 2021 mit 51 Einsätzen habe man Mitte Juli 2022 bereits 66 Einsätze gefahren. Dies könne am Jahresende ein neuer Rekord werden. „Besonders groß ist hierbei die Anzahl der Technischen Hilfeleistungen“, erklärte Michaelis.

Gezielte Werbemaßnahmen

Zunächst aber freute er sich, nach einer längeren, coronabedingten Zwangspause, die Mitglieder wieder begrüßen zu können. Bedauerlicherweise habe die Zahl der fördernden Mitglieder in den letzten zwei Jahren aufgrund von Sterbefällen abgenommen. „Hier hat die Wehr aber alles im Griff“, so Florian Michaelis. Durch gezielte Werbemaßnahmen und Aktivitäten habe man bereits einige Mitglieder wieder als Unterstützer für die Feuerwehr gewinnen können.

Bei den aktiven Mitgliedern hingegen habe man die Zahl halten können. „Es gab zwar einige Austritte zu verzeichnen dafür, haben wir aber ebenso viele neue Kameraden gewinnen können. Die Wehr ist somit genauso schlagfähig wie vor Corona“, zeigte sich der Ortsbrandmeister erfreut. Neue und interessierte Mitglieder seien aber jederzeit herzlich willkommen, so der Ortsbrandmeister.

Aktivitäten wegen Corona zurückgefahren

Während der Corona-Pandemie wurden die Aktivitäten der Feuerwehr stark zurückgeschraubt, was sich – wie er in seinem Bericht erläuterte – auch in der Anzahl der geleisteten Stunden widerspiegelt. Waren es vor der Pandemie noch fast 6.000 Stunden, „ohne die vielen Stunden für Bürokratie und Tätigkeiten der Gerätewarte, die ehrenamtlich für das Gemeinwohl geleistet wurden“, waren es in den Jahren der Pandemie mit Lockdowns zwischen 3.000 und 3.500 Stunden. Bei den Einsatzzahlen hingegen ging der Trend ganz klar aufwärts.

Sowohl Stadtbrandmeister Stefan Keil, als auch Ordnungsamtsleiter Stefan Spieweck, bedankten sich im Anschluss für die in den Berichtsjahren geleistete Arbeit. Keil dankte zugleich der Stadt Bad Sachsa für die hervorragende und reibungslose Zusammenarbeit.

Geehrte und beförderte Mitglieder mit dem Ortskommando und Ehrengästen. Foto: Feuerwehr Bad Sachsa

Neue Atemschutztechnik, neuer ELW

Es wurden diverse Anschaffungen getätigt, so wurde zum Beispiel die Atemschutztechnik des gesamten Stadtgebiets auf Überdruck umgestellt. „Dies brachte nicht unerhebliche Kosten mit sich und wurde aufgrund der Abschaffung der bisherigen Normaldrucktechnik notwendig.“ Neben diversen anderen Anschaffungen wurde auch der neue Einsatzleitwagen, kurz ELW, der Kernstadt in Dienst gestellt. Bei etlichen Einsätzen konnte er seine Fähigkeiten bereits unter Beweis stellen.

Für die nicht selbstverständliche Leistung bedankte sich Michaelis sowohl bei allen aktiven Kameraden als auch bei deren Familien und Arbeitgebern für die Freistellung.

Tag der offenen Tür am 3. Oktober

Unbezahlbar sei auch der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr. Er werde zu einer immer wichtigeren Säule und sei daher nicht mehr wegzudenken. So habe dieser beispielsweise auch bei der Umstellung der persönlichen Schutzausrüstung, das heißt von Helm und Jacke, auf ein neues Modell beigetragen. „Auch eine Wärmebildkamera sowie diverse Kleinigkeiten konnten durch den Förderverein angeschafft werden“, so Ortsbrandmeister Michaelis.

Abschließend teilte Florian Michaelis einige der bereits für das Jahr 2022 geplanten Termine mit. Dieses Jahr lädt die Feuerwehr, sofern Corona es zulässt, am 3. Oktober wieder zu ihrem sogenannten „Maus-Türöffner“-Tag bzw. Tag der offenen Tür ein. Hier können Kinder und auch Erwachsene einmal hinter die Kulissen der Feuerwehr schauen und vieles in Sachen Brandschutz erfahren.

Info: Beförderungen, Ehrungen und Wahlen

Beförderungen: Oberfeuerwehrfrau/-mann: Paul Reitmann, Marius Brunner, Marie Keil, Lukas Freistein, Hauptfeuerwehrfrau: Mareike Schröder, Hauptlöschmeister: Christian Mikoteit

LFV Ehrennadel 25 Jahre Mitgliedschaft: Florian Michaelis, LFV Ehrennadel 25 Jahre Mitgliedschaft: Sebastian Mikoteit, LFV Ehrennadel 40 Jahre Mitgliedschaft: Frank Jödicke Neuwahlen: Kassenprüferin: Christina Jung

Weitere Informationen zur Wehr online unter www.ff-bad-sachsa.de

