Ob Streit oder Mobbing: Neuhofer Kinder setzen Grenzen

Neuhof. Vom kleinen Streit bis hin zum Mobbing: Selbstbehauptungskurs zeigt Kindern im DRK Kindergarten Neuhof Lösungen auf. So funktioniert der Kurs

Die Kindergartenzeit für die diesjährigen Schulanfänger des DRK Kindergarten Neuhof geht nun dem Ende entgegen. Sie fiebern bereits der Einschulung und dem damit verbundenen neuen Lebensabschnittes hin. Grund genug um seine Kinder auf ihrem Weg dorthin zu stärken und ihnen das nötige Selbstbewusstsein zu geben, um den Schulalltag mit all seinen Herausforderungen zu meistern.

„Alltagskonflikte in der Schulgemeinschaft sind vorprogrammiert und manches Kind ist damit überfordert. Manche Konflikte können bis hin zum Mobbing führen, welche keine Einzelfälle sind“, erklärt Kirsten Grohmann vom DRK-Team.

Konfliktsituationen in Rollenspielen geübt

Um diesem Wandel vorzubeugen und seine Kinder zu schützen, sei es dem Team des DRK Kindergartens wichtig seine Schulstarter zu befähigen, Stärke zu zeigen. Im Rahmen des Präventionsprogramms „Gemeinsam Grenzen setzen – Mobbing stoppen“ ging die Einrichtung daher in die nunmehr 3. Runde des Selbstbehauptungskurs, das von der Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin Yvonne Hebestreit durchgeführt wurde. In diesem Training wurden Umsetzungstechniken für die Vorschüler in Rollenspielen besprochen und geübt, um mit bevor-stehenden negativen Situationen von Beleidigung und Provokation, Wegnahme von persönlichem Besitz bis hin zum Anfassen mit Gewaltandrohung umzugehen.

Dabei spielten das Erkennen und Einordnen der eigenen Gefühle, sowie die des Gegenübers eine wichtige Rolle. Hierbei wurden die Kinder animiert sich aus der Opfer- bzw. Täterrolle verbal und ohne Gewalt zu befreien.

Cybermobbing ist auch in der Grundschule bereits ein Thema

„Da in unserer digitalen Welt auch die Kinder der ersten vier Klassen bereits Handys besitzen bzw. jemanden kennen der eins besitzt, war ebenfalls Cybermobbing ein Thema. Auch hierzu gab es eine Übungseinheit. Für alle im Kurs wichtigen Inhalte erhielten die Kinder Anregungen und Impulse zur Selbstverantwortung und Konfliktbewältigung, die sie im Alltag anwenden können. Alle Übungen waren praxisnah. Die Kinder hatten die Möglichkeiten sich auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. Sie fühlten sich beim Üben ernst genommen und nahmen viel über ihre individuellen Stärken mit nach Hause. Fazit: empfehlenswert.“, so Grohmann abschließend.