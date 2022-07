Warum Konzerte mit Götz Alsmann und Band so wichtig sind

Sich für Götz Alsmann und Band zu begeistern, das ist wie Eulen nach Athen zu tragen. Man muss dieses Ensemble einfach bewundern. Warum? Das will ich in ornithologischer Sorgfalt erklären.

Götz Alsmann und Band sind Garanten für beste Unterhaltung. Sie liefern an diesem Wochenende gleich zweimal und sie liefern mehr als bestellt. Im Publikum der Kreuzgangkonzerte sitzen Wiederholungstäter. Sie wissen, was sie von Alsmann zu erwarten haben und ihre Erwartungen werden in jeder Hinsicht übererfüllt.

Irgendwie sind es Dinos, Überlebende aus den goldenen Tagen der Revuen und Samstagabendshows. Götz Alsmann ist bestimmt der letzte seiner Art und vor allem seiner Qualität. Er ist ein Entertainer und in seiner Komplexität wohl einmalig. Das was er macht, beherrscht er in einer Art und Weise, die an Perfektion grenzt. Das Beste daran? Er macht es locker und lässig.

Der Begriff Konzert ist zu kurz gegriffen. Götz Alsmann liefert eine komplette Show ab. Es gibt nicht nur Musik, sondern einen Ausflug in die Zeitgeschichte mit Lyrik und Prosa. Götz Alsmann schafft es immer wieder, im Publikum das Kopfkino anzuschalten.

Als er zu Beginn des zweiten Sets wortreich durch die dunkle Nacht streift, um auf einem vergessenen Friedhof die Lösung aller Musikerprobleme zu finden, da spürt man als Zuhörer den tosenden Wind und den klatschenden Regen geradezu. Künstler und Publikum sind ein eingespieltes Team. Die Zuhörer wissen auch ohne Anweisung, wo die „Oooohs“ und „Aaahs“ hingehören.

Filigrantechniker statt Rampensau

Alsmann gehört nicht zur Spezies „Rampensau“. Er ist Filigrantechniker. Die Grenze ist klar. Es gibt keine Anbiederung an das Publikum. Man bleibt beim „Sie“ und „Meine Damen und Herren“.

Die Musik ist nur komplett mit der Moderation zwischen den Titeln. Götz Alsmann ist ein Meister des gesprochenen Wortes. Er baut bombastische Wortungetüme auf und weiß, welche Assoziationen er beim Auditorium in Gang setzt. Weil er sein Publikum eben kennt. Wenn er Szenen aus längst abgelaufenen Filmen schildert, dann teilen er und sein Publikum Kindheitserinnerungen. Das knüpft das Band zwischen Künstler und Auditorium.

Das können einige seiner Kolleginnen und Kollegen auch. Aber Alsmanns Kunst besteht darin, dem Publikum das Gefühl zu geben, das das, was es gerade erlebt, einzigartig ist und nur für diesen einen Abend gilt. Die Architektur tut in Walkenried ihren Teil dafür. Gleich zweimal schlägt die Glocke der Kapelle einfach passend in das Programm. Das gibt es wirklich nur bei den Kreuzgangkonzerten.

Das Gesamtpaket ist eine Mischung aus Musik, Reminiszenzen und Klamauk auf höchstem Niveau, gewürzt mit Tiefgang. Es kippt aber nie in den Kitsch, weil Alsmann und sein Publikum Souveränität ausstrahlen, Selbstironie besitzen und über sich selbst lachen können.

Ein Programm mit L.i.e.b.e.

Das Programm heißt „L.i.e.b.e.“ und es sammelt Songs zum Thema Nummer eins der populären Musik aus rund 40 Jahren. Es sind Songs über glückliche, unglückliche und verunglückte Liebschaften. Die Arrangements drehen sich um das, was man Mitte des 20. Jahrhunderts für exotisch gehalten hat. Es gibt viel Mambo und Rumba, Swing und Blues und Bossa nova geht immer.

Dennoch werden einige Gewohnheiten auf die Probe gestellt. Sinatras „Summerwind“ kommt als Rumba daher und „Man müsste Klavier spielen“ wird zum Rhythm ’n’ Blues umfunktioniert, inklusive Tastensolo in Jerry Lee Lewis-Manier.

Egal, was Alsmann und Band an diesem Abend bei den Kreuzgangkonzerten spielen, über allem steht das Credo: „Es muss swingen, es muss Spaß machen“. Davon gibt es eine ganze Menge. Darin liegt die Qualität dieses Ensembles. Die Jungs haben Spaß an ihrem Tun und damit reißen sie das Publikum mit.

Abgesehen vom Schlagzeuger Dominik Hahn sind alle Mitmusiker alte Bekannte. Der Kern des Ensembles spielt schon seit langer Zeit zusammen und es hat sich deswegen eine Leichtigkeit eingestellt.

Meisterschaft und Souveränität

Dabei ist Götz Alsmann in die Rolle des „Primus inter pares“ gerutscht. Genauso wichtig, wie sein Tastenspiel ist Altfrid Sicking an den Vibraphonen oder Markus Passlik als Perkussionist. Der legt Ausdruckstanz mit Rumba-Rasseln hin und Ingo Senst darf am Bass auch mal glänzen. Erst in der Zugabe steht Alsmann als Solist mit Ukulele auf der Bühne.

Egal, was sie spielen, es geschieht nach dem Konzept, dass die Musik Mitte des 20. Jahrhunderts so locker gemacht hat. Ein paar große Jungs kommen zusammen, die ähnliche musikalische Vorstellungen haben. Man entwickelt gemeinsam Themen, variiert die und wenn sich niemand im Kräutergarten verirrt, dann finden zum Schluss alle wieder zusammen. Damit das gelingt, bedarf es aber einer ordentlichen Portion Meisterschaft und Souveränität, die eben nicht mehr jeder hat.

Deswegen sind Abende mit Alsmann und Band so wichtig, egal was sie spielen.