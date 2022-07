Eislauf-AG des Pädagogiums präsentiert erste Show in Bad Sachsa

Bad Sachsa. Unter dem Titel Circus präsentieren die Mitglieder der Eislauf-AG am 6. Juli ihr Können der Öffentlichkeit. Wer will, kann später selbst auf das Eis

Im wahrsten Sinne des Wortes viele Interessierte aufs Eis führen möchte Oana Lehmköster. Seit vergangenem Jahr bietet die neue Wirtschaftsleiterin am Internatsgymnasiums Pädagogium Bad Sachsa, die selbst Eiskunstläuferin und lizenzierte Trainerin ist, eine Eislauf-AG an. Am Mittwoch, 6. Juli, präsentieren die Teilnehmer bei einer kleinen Show unter dem Titel „Circus“ von 14.30 bis 16 Uhr in der Eislaufhalle des Salztal Paradies das Erlernte

Nach der Show gibt es noch Zeit für ein gemütliches Beisammensein – auf und neben dem Eis. „Wer möchte, kann dann auch selbst Schlittschuh laufen“, erklärt Oana Lehmköster.

dx