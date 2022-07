Das Licht geht aus: Kirchengemeinde Bad Sachsa spart Strom

Bad Sachsa. Ab sofort wird der Kirchturm in der Uffestadt nicht mehr beleuchtet, ab Neujahr 2023 finden die Gottesdienste im Lutherhaus statt

Das Lutherhaus in Bad Sachsa hat eine Photovoltaik-Anlage.

Die Entscheidung ist gefallen: Ab Ende Juli 2022 wird der Kirchturm der evangelischen Nikolaikirche Bad Sachsa nachts bis auf weiteres nicht mehr angestrahlt. Das hat der Kirchenvorstand auf seiner Sitzung vom 28. Juni beschlossen.

Stromverbrauch reduzieren

„Angesichts der drohenden Energieknappheit können wir es nicht mehr verantworten, dass die konventionellen Strahler mit ihrem hohen Stromverbrauch weiterhin angeschaltet bleiben“, sagte der Vorsitzende des Kirchenvorstands Hans Christian Metzger.

Lesen Sie auch: Mandelbaum als Friedenszeichen gepflanzt

Für die Gottesdienstgemeinde einschneidender ist aber vor allem der Beschluss, nach Neujahr den Gottesdienst in das Lutherhaus zu verlegen und erst am Palmsonntag wieder zurückzukehren. Damit braucht die Nikolaikirche in der Uffestadt drei Monate lang nicht mit Erdgas geheizt zu werden.

Gebrauchte Orgel gekauft

„Dass es Kantor José Lopez gelungen ist, eine gebrauchte kleine Orgel aus Clausthal für den Gemeindesaal zu erwerben, macht diesen Schritt gut möglich. Der Kirchenvorstand nimmt mit diesen Beschlüssen seine Verantwortung angesichts der Energie- und Klimakrise wahr“, erklärt Pastor Urs Ebenauer.