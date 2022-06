Klangzauber aus New York im Kloster Walkenried

Walkenried. Die bereits mehrfach für den Grammy nominierten Musiker von „New York Polyphony“ gastieren am 24. Juni in Walkenried. Hier gibt es noch Karten

Nach großen instrumentalen Konzerten am vergangenen Wochenende stehen am Freitag, dem 24. Juni, um 20 Uhr vier Sänger aus New York, die „New York Polyphony“, auf der Bühne der Walkenrieder Kreuzgangkonzerte, die allein mit ihren Stimmen das Publikum bezaubern werden.

„Dabei können sie sich auf ihre brillante Intonation verlassen und so die polyphonen Werke in ihrer ganzen Schönheit wirken lassen. Mit ihrem Programm aus Werken des Mittelalters und der Renaissance passen sie perfekt in den gotischen Kreuzgang des Klosters. In diesem Raum entfalten sich die Stimmen so, wie es zur Zeit der Mönche gedacht war“, versprechen die Veranstalter.

Bei Konzerten weltweit begeistert

Die „New York Polyphony“ gehört zu den weltweit führenden Ensembles ihrer Art und wurde bereits mehrfach für den Grammy nominiert und mit angesehenen Preisen ausgezeichnet. Die vier Musiker waren bereits zu Gast bei vielen bedeutenden Festivals in den USA, Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Norwegen, Kolumbien und Kanada und konnten dort stets die Zuhörerschaft mit ihren Liedern begeistern.

Zum Konzert am kommenden Freitag, 24. Juni, wird es eine Abendkasse mit Restkarten geben. Die Abendkasse öffnet 45 Minuten vor Konzertbeginn, also 19.15 Uhr. Der Einlass zu der Veranstaltung im Doppelten Kreuzgang ist ab 30 Minuten vor der Beginn möglich.

Märchenlesung mit Katharina Talbach ist ausverkauft

Die Verantwortlichen der Konzertreihe weisen auch darauf hin, dass die Märchenlesung mit Schauspielerin Katharina Thalbach am Samstag, dem 25. Juni, bereits komplett ausverkauft ist.

Weitere Informationen zu den Konzerten sind online unter www.walkenrieder-kreuzgangkonzerte.de nachzulesen.