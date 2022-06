Schützenverein Tettenborn lädt zum 111. Volksfest ein

Nach erfolgreichen Schießwettkämpfen in der Corona-Pandemie, ist es endlich wieder so weit. Die Mitglieder vom Schützenverein Tettenborn laden erstmals seit dem Jahr 2019 wieder zu ihrem Volksfest ein, gefeiert wird die 111. Auflage des Schützenfestes am 18. und 19. Juni. „Es ist an der Zeit, aus dem alltäglich durch Pandemie oder dem Krieg in der Ukraine belasteten Alltag kurzfristig einmal auszubrechen und das 111. Schützenfest zu feiern. In der Vereinsgeschichte waren es bisher immer nur Kriege, die es nicht zuließen, ein Fest zu feiern“, erklären die Mitglieder vom Festkomitee des Vereins. Gefeiert wird auf dem Schützenplatz im Festzelt.

Königsinsignien sollen übergeben werden

Ungeduldig warten die Schützenmajestäten seit drei Jahren darauf, nun endlich ihre Königsinsignien wie Ketten oder Diadem am 19. Juni an die neuen Majestäten zu übergeben. Das dazugehörige Schießen wurde bereits abgehalten.

Der Startschuss für das eigentliche Fest wird am Samstag, 18. Juni, gegeben. Dann zieht die Schützenjugend zum Ständchen einholen am Vormittag durchs Dorf und die Kolonie. Am Nachmittag finden das Kinderkönigsschießen sowie ab 14.30 Uhr das Kinderfest und der Seniorenkaffee statt, bevor es am Abend Tanz zu den Klängen eines DJs im Festzelt gibt.

Schützenfrühstück und Festumzug am Haupttag

Der Haupttag ist dann der Sonntag, 19. Juni, der traditionell mit dem Gottesdienst, der Begrüßung, Grußworten und der Ehrungen im Festzelt beginnt. Im Anschluss gibt es das Schützenfrühstück, ein warmes Mittagsessen. Von 12 bis 13 Uhr wird wieder das Volkskönigsschießen angeboten. Nachdem sich alle gestärkt haben, findet um 13 Uhr die Proklamation der neuen Majestäten statt, um anschließend mit dem Festumzug und den Spielmannszügen ab ca. 14 Uhr durch das Dorf zu ziehen.

„Der Schützenverein freut sich auf eine rege Teilnahme durch die Dorfbevölkerung und sonstigen Gästen“, erklären die Organisatoren.