Mit 250.000 Euro Sachsas Straßen geflickt – und es geht weiter

Bad Sachsa. Die Kommune will weitere 250.000 Euro in die Sanierung der Straßen investieren. Hier kommt es deshalb ab dem 13. Juni zu Sperrungen und Umleitungen.

Dem Flickenteppich auf den eigenen Straßen Herr werden – dies will die Stadtverwaltung in Bad Sachsa. Und die verschiedenen Sanierungsarbeiten der vergangenen Wochen werden fortgesetzt: Ab Montag, dem 13. Juni, bis Freitag, 17. Juni werden in der Kernstadt und in Steina Ausbesserungen im sogenannten Dünnbettverfahren durch eine beauftragte Fachfirma vorgenommen, wie das Bauamt mitteilt.

Die Straßensperrungen im Überblick

Deshalb kommt es auch zu Verkehrsbehinderungen bzw. Straßensperrungen in folgenden Bereichen: Ostertalstraße, ab Parkplatz Pädagogium bis Eulingswiese; Ravensbergstraße – ab Auffahrt Pädagogium bis Kreuzeck; Oberdorf Steina – ab Alter Schmiede bis Eiserne Brücke.

Damit setzt die Kommune die Arbeiten, die man sich im wahrsten Sinne des Wortes etwas kosten lässt, weiter fort. Seit April laufen bereits die Straßenausbesserungsarbeiten im gesamten Stadtgebiet – und bislang hat die Kommune etwa 250.000 Euro investiert, wie Bürgermeister Daniel Quade auf der Sitzung des Bau-, Feuerschutz- und Friedhofsausschusses mitteilte. Gleich zwei Kolonnen der Firma Vollmer Bau aus Duderstadt haben in Bad Sachsa die Maßnahmen vorgenommen. Mit bis zu zwölf Mitarbeitern, Maschinen und Material wird acht Stunden pro Tag gepflastert und geflickt.

Arbeiten an verschiedenen Stellen

Nachdem zunächst die Schwerpunkte in den Wohngebieten Schachtberg und Brand sowie Großflächenarbeiten in der Blücher- und Schachtbergstraße ausgeführt wurden, stehen ab Mitte Juni noch Ausbesserungsarbeiten im Bereich Pfaffenberg, Waldsaumweg, Finken- und Amselweg an. Aufgrund erheblicher Haushaltsreste aus den Vorjahren bei der Tiefbauunterhaltung in den Bereichen Schmutz- und Regenwasser sowie Straßen habe die Kommune sogar noch Gelder für weitere Arbeiten. Wie der Bürgermeister mitteilte, soll es sich noch einmal um etwa 250.000 Euro handeln, so dass die Summe von 400.000 Euro für die Flickarbeiten, die Bauamtsleiter Gerhard Grundei im Gespräch mit unserer Zeitung Ende April nannte, noch übertroffen wird.

Der Bauamtsleiter begründet den vermehrten Mitteleinsatz auch mit den hitzigen Diskussionen, die gerade im Vorjahr seitens der Einwohnerschaft und der Kommunalpolitik über den schlechten Zustand der Straßen geführt wurden. „Die Straßen sind einfach allesamt in einem bedenklichen Zustand, und wir müssen trotz der Mehrkosten umgehend etwas unternehmen.“ Schuld daran ist vor allem der Worst Case aus dem Winter, vor dem Grundei gewarnt hatte: Es gab wenig Schnee, dafür aber viel Nässe, die in die löchrigen Straßen einzog, sie ausspülte oder aber in Verbindung mit Frost regelrecht aufsprengte.

In Neuhof und Tettenborn sind weitere Arbeiten geplant

Mit den freien finanziellen Mitteln sollen nach Abschluss der Arbeiten in der Kernstadt in Neuhof die Straße Im Wiesengrund und die Zufahrt zum DGH sowie in Tettenborn der Fliederweg geflickt bzw. saniert werden.

Der Bürgermeister wie der Bauamtsleiter danken den Anwohnern, wie Verkehrsteilnehmern für das Verständnis für die Einschränkungen bei den abgeschlossenen und kommenden Sanierungsmaßnahmen.

Für Rückfragen steht Bauamtsleiter Gerhard Grunde unter 05523/300338 zur Verfügung.