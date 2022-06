Zorge. Nichtschwimmen und Bewegungsmangel entgegenwirken: per Glücksrad können Kinder und Jugendliche Jahreskarten für das Freibad Zorge gewinnen.

Das Freibad in Zorge ist in der gesamten Region beliebt.

Freibad Freikarten für das Freibad in Zorge gewinnen

Die Bäder waren lange Zeit dicht, zehntausende Anfängerkurse fielen aus, auch das Schulschwimmen kam zum Erliegen – die Corona-Pandemie hat den Trend zum Nichtschwimmen noch einmal befeuert. Nach einer DLRG-Studie aus dem Jahr 2017 sind bundesweit 59 Prozent der Mädchen und Jungen keine sicheren Schwimmer, wenn sie die Grundschule verlassen.

Karten werden gesucht

In Zorge versucht man nun im kleinen Rahmen dem entgegenzuwirken: am kommenden Samstag, dem 11. Juni, verlost das Team vom Waldschwimmbad Zorge ab 12 Uhr dank Unterstützung der Öffentlichen Versicherung – Agentur Melanie Saemann aus Walkenried – Jahreskarten für das Freibad für Jugendliche per Glücksrad.

Lesen Sie auch: Die Saison 2022 im Waldschwimmbad ist erfolgreich gestartet

Hintergrund sind die steigenden Ertrinkungszahlen und auch der Bewegungsmangel, der sich durch Corona eingestellt hat – und diesen Punkten möchte man entgegenwirken.

Verwandte können mitmachen

Auch Eltern, Großeltern, Verwandte und Bekannte dürfen für ihre Lieben mitmachen. Die Karten werden direkt auf den Namen des Empfängers ausgestellt.

Lesen Sie auch: Wo kommt das Wasser für das Freibad Zorge künftig her?

Und es wird auch ein Rahmenprogramm geboten: Von 12 bis 18 Uhr wird am Samstag ein Soccer Cage stehen. Für das leibliche Wohl ist zudem mit Kaffee, Kuchen und Getränken gesorgt.

Der Förderverein nimmt für den Tag auch gern Kuchenspenden entgegen.

dx