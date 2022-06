Nach Corona-Pause: Neuhofer Schützen laden zum Volksfest ein

Neuhof. Nach der Corona-Zwangspause findet am 11. und 12. Juni wieder das Volksfest des Schützenvereins im Zelt am Schützenhaus statt.

Endlich wieder Schützenfeste und ein Weg zurück in die Normalität: Nach den Auftakten in Bartolfelde und dem Jubiläumsschützenfest in Osterhagen freuen sich nun die Neuhofer Schützen und der Ort auf das Schützen- und Volksfest am kommenden Wochenende, 11. und 12. Juni, im Festzelt am Schützenhaus.

Kinder starten mit den Wettkämpfen

Mit dem Ständchen im Ort durch den Fanfarenzug Neuhof werden bereits am Freitag, 10. Juni, Einwohner und Gäste auf das Fest eingestimmt. Ebenfalls am 10. Juni ab 18 Uhr ermitteln die Schüler mit Luftgewehr und Minis mit dem Lichtpunktgewehr ihre Könige.

Am Samstag, 11. Juni, werden ab 17 Uhr die „großen Könige“ ausgeschossen. Dabei verteidigen Reiner Beikirch, Männerkönig, Gudrun Schneeberg , Schützenkönigin und Fabio Hartmann, Jugend- und Pistolenkönig, ihre Titel. Außerdem wird unter allen bisherigen Königen der Königspokal und für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der „Florianspokal“ ausgeschossen. Neu ist, dass alle Schützen mit ihren eigenen Gewehren schießen dürfen.

Majestäten werden proklamiert, die Meisterschale übergeben

Nach der Proklamation der Könige, Bestleute und Pokalgewinner erfolgt mit der Übergabe der Meisterschale aus dem Vergleichsschießen der HSV-und Bayern Fanclubs ein weiterer Höhepunkt des Festes. Anschließend heizt „DJ Jens“ die Stimmung im Festzelt an.

Der Sonntag, 12. Juni, beginnt um 11 Uhr mit der traditionellen Zeltandacht und dem Schützenfrühstück. Nebenher kann mit der Armbrust auf die begehrte „Hahnereiherscheibe“ geschossen werden. Für die neuen Könige spielt der Fanfarenzug Neuhof im Festzelt das Königsständchen und um 14 Uhr wird der große Festumzug auf dem Schützenplatz aufgestellt.

Festumzug zieht durch den Ort

Unter Mitwirkung des Schalmeienzuges Osterhagen, der Fanfarenzüge Barbis und Neuhof, der befreundeten Schützenabordnungen aus Bad Sachsa, Tettenborn, Steina, Walkenried, Bad Lauterberg und Ellrich sowie der örtlichen Vereine und Vereinigungen und diverser Festwagen bewegt sich anschließend der große Festzug durch die Ortschaft. Anschließend spielen die verschiedenen Musikzüge zum Ständchen auf.

„Die Schützen hoffen auf gutes Umzugswetter, gute Beteiligung bei allen Veranstaltungen, freuen sich auf die Gäste und bitten die Einwohner den Ort mit den Orts- und Vereinsfahnen in gewohnter Form zu schmücken“, erklären die Verantwortlichen.