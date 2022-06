Anbaden 2022: Freibad Zorge öffnet an Pfingsten wieder

Das Freibad in Zorge ist bei Gästen in der gesamten Region beliebt.

Die Wasserfrage ist geklärt, das Becken mittlerweile voll – und am Samstag, 4. Juni, startet endlich die Saison 2022 im Waldschwimmbad in Zorge. Die intensiven Wochen der Vorbereitung des Freibades auf die erste Saison ohne große Hygienekonzepte hat den Verantwortlichen des Fördervereins viel abverlangt, allen voran galt es zu klären, wie das notwendige Wasser überhaupt in das Becken kommen kann.

Doch all dies ist geschehen, Einheimische und Gäste können sich im in der gesamten Region beliebten Freibad ab dem 4. Juni wieder abkühlen. Wie bereits gewohnt ist die Anlage am Tag der Eröffnung – und auch in der Folge wieder von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Als besonderes Bonbon ist der Eintritt am 4. Juni frei. Zudem wird es ab 12 Uhr an dem Tag Spezialitäten vom Grill geben. Es ist also alles vorbereitet für einen guten Start in die neue Saison.