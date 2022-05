Schützenfest Tettenborn wird um eine Woche verlegt

Das Fest des Schützenvereins Tettenborn in einem der vergangenen Jahre.

Wichtige Terminänderung in Tettenborn: Aus organisatorischen Gründen findet das diesjährige Tettenborner Schützenfest schon eine Woche früher statt. Gefeiert wird auf dem Schützenplatz im Festzelt am Sonnabend, den 18. Juni, und am Sonntag, den 19. Juni. Dies teilen die Verantwortlichen des Schützenvereins mit.

Das aktuelle Programm

Am Sonnabend findet ab 14.30 Uhr das Kinderfest und der Seniorenkaffee und abends Tanz zur Musik eines DJs statt. Am folgenden Sonntag nach dem Gottesdienst im Festzelt, der Begrüßung, Grußworten und der Ehrungen wird es wieder ein zünftiges Schützenfrühstück geben.

Von 12 bis 13 Uhr wird wieder das Volkskönigsschießen und um 13 Uhr dann die Proklamation der neuen Schützenkönige erfolgen. Der große Festumzug beginnt dann unter den Klängen des Spielmannszuges der Freiwilligen Feuerwehr Walkenried um 14 Uhr.

Lesen Sie aus dem Archiv:

Königsschießen am 11. Juni

Das Königsschießen der Vereinsmitglieder findet deshalb bereits am Sonnabend, den 11. Juni, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr statt. „Es wird auch nur an diesem Sonnabend auf die Königsscheibe geschossen“, betonen die Verantwortlichen.

Erfolgreich waren die Tettenborner Schützen bereits jetzt beim Birkenbusch-Pokalschießen in Mackenrode. Der Pokal wurde erfolgreich verteidigt. Hartmut Wedler mit 91 Ringen, auch insgesamt bester Einzelschütze, Michael Müller (90), Karl-Heinz Lüder (89) und Helge Gruß mit (88) Ringen waren an diesem Erfolg beteiligt.