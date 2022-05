Corona: Neuhofer Brandschützer absolvieren Sitzungsmarathon

Einen wahren Versammlungsmarathon hatten die Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr Neuhof und die Mitglieder des Fördervereins der Wehr an einem Abend zu bestreiten: insgesamt vier Jahreshauptversammlungen für die Jahre 2020 und 2021 wurden abgehalten – Hintergrund waren die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.

Kaum Aktivitäten wegen Corona möglich

Die Auswirkungen von COVID-19 zogen sich auch wie ein roter Faden durch die Berichte von Ortsbrandmeister Nicko Kratzin. Er stellte fest, dass zwei außergewöhnlich herausfordernde Jahre hinter den Brandschützern liegen. „Aufgrund der Corona-Regeln und Erlassen war ein Übungsdienst nur in zwei festen Gruppen mit maximal zehn Personen möglich. An kameradschaftsfördernde Aktivitäten und Veranstaltungen war erst gar nicht zu denken.“ Daher fielen in beiden Jahren Veranstaltungen wie die Ausrichtung des Osterfeuers, Himmelfahrtswanderung, Wettbewerbe oder diverse Workshops aus.

Einsatztechnisch waren die vergangenen Jahre mit jeweils neun Einsätzen ebenfalls sehr ruhig: Im Jahr 2020 wurde die Wehr zu drei Brandeinsätzen, vier technischen Hilfeleistungen, einem Verkehrsunfall und einem Ölschaden alarmiert. Im Jahr 2021 waren es vier Brandeinsätze, vier technische Hilfeleistungen und ein Öl-Einsatz.

2.000 Dienststunden in zwei Jahren geleistet

Die geleisteten Dienststunden beliefen sich im Jahr 2020 bei 29 Diensten und Einsätzen auf 954 Stunden und 2021 bei 32 Diensten und Einsätzen auf 1.212 Stunden. „Das ist zum Jahr 2019 ein sehr starker Rückgang (4.275), welcher aber hauptsächlich der Pandemie geschuldet ist“, bilanzierte Nicko Kratzin.

Die geehrten Mitglieder der Feuerwehr Neuhof mit dem Kommando und Ehrengästen. Foto: Feuerwehr Neuhof / Feuerwehr

Zahlreiche Beschaffungen, darunter diverse Schutzausrüstung und Geräte für die technische Hilfeleistung wurden durch die Stadt und den Förderverein getätigt, „die den guten Ausrüstungsstand und die gute persönliche Schutzausrüstung weiter sicherstellen“, berichtet Kratzin weiter. Er dankte stellvertretend beim für die gute Zusammenarbeit beim Stadtbrandmeister Stefan Keil, Ordnungsamtsleiter Stefan Spieweck, bei der Stadtverwaltung und beim Förderverein der Wehr.

Jugendfeuerwehr läuft gut

Jugendfeuerwehrwart Jonas Kurth konnte gleiches wie Kratzin berichten: Aufgrund der Pandemie war kaum an Ausbildung in der Jugendfeuerwehr zu denken, da der Dienstbetrieb zum großen Teil in den Jahren 2020 und 2021 untersagt war. Stolz zeigte sich Jonas Kurth aber, dass sich der Mitgliederbestand positiv auf insgesamt 17 Mädchen und Jungen entwickelt hart.

Im Anschluss folgte die Versammlung des Fördervereins, in der Kassenwart Ernst-Wilhelm Kratzin und der Vorsitzende Nicko Kratzin über eine stabile Kassenlage, trotz Einnahmeausfälle durch die Pandemie, berichten konnten. Kratzin führte weiter aus, dass sich der Mitgliederbestand weiter stabil entwickelt hat und sich auf einen Stand von 134 fördernden Mitgliedern beläuft. Auch in den vergangenen Jahren wurde die Feuerwehr wieder finanziell und personell unterstützt.

Beförderungen: Oberfeuerwehrmann: Justin Köhler, Übernahme in die Einsatzabteilung Celine Köhler,

Ehrungen: 50-jährige aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr: Jörg Kratzin, 40-jährige aktive Mitgliedschaft: Markus Kratzin, 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr: Horst Kühnel,

Wahlen: Atemschutzgerätewartin: Anabell Höche, Stellvertretende Jugendfeuerwehrwartin: Melanie Kurth, Schriftführerin: Melanie Kurth, Kassenprüfer Förderverein: Kevin Kasten.