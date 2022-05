SuS Tettenborn ist trotz Corona fleißig

Tettenborn. Die Pandemie prägt das Vereinsleben des SuS Tettenborn, legt es aber nicht still: Sportler sind erfolgreich - und außerdem wird das erreicht.

Die Corona-Pandemie: sie hat auch das Vereinsleben beim SuS Tettenborn geprägt, die Auswirkungen sind zum Teil immer noch spürbar – dies wurde auf der Jahreshauptversammlung des Vereins deutlich. „Aufgrund der Pandemie war die Situation für den Verein mit seinen Sparten vor allem im Wettkampfbetrieb schwierig“, fasst der Vorsitzende Sandro Schirmer zusammen. Aber trotz beziehungsweise auch wegen der Einschränkungen war das Jahr 2021 insgesamt sehr arbeitsreich für die Mitglieder. Schirmer verwies beispielsweise auf die Bestimmungen, die bei der Durchführung von Veranstaltungen wie dem Sportfest oder „Tettenborn tanzt“ umgesetzt und eingehalten werden mussten. Aber nicht nur dass: Die SuS-Mitglieder waren auch fleißig und renovierten bei verschiedenen Arbeitseinsätzen die Kabinen am Vereinsheim am Sportplatz, strichen die Außenseite und nahmen diverse Arbeiten am Sportplatz vor.

Kindergruppe löst sich auf

Auch das Clubhaus wurde trotz der Pandemie genutzt, Austritte gab es aufgrund der Einschränkungen ebenfalls keine und die aktiven Sportler nahmen alle an den Wettkämpfen teil, zeigte sich der Vorsitzende zufrieden. Lediglich die Kindergruppe „Kichererbsen“ haben sich coronabedingt aufgelöst. „Bis zur Auflösung haben etwa 16 Kinder zusammen geübt. Der Jugendbereich wurde ausgegliedert“, ergänzte Jugendwart Louis Starke.

Der 2. Vorsitzende Julian Schlichting ging noch einmal genauer auf den Betrieb des Clubhauses im Jahr 2021 ein. Dieser sei, trotz der Coronaregeln sehr stabil bzw. konstant verlaufen. „Ein besonderer Dank geht dabei an Tim Kratzin für die Bewirtung des Clubhauses und an Dieter Michaelis für die Grünpflege“, betonte Schlichting.

Der Vorstand des SuS Tettenborn mit geehrten Mitgliedern. Foto: SuS Tettenborn / Verein

Mittlerweile ist aber nicht nur in den Sparten, sondern auch das allgemeine Vereinsleben wieder angelaufen. „Das Osterfeuer war nach zweijähriger Pause sehr gut besucht und ein voller Erfolg“, so Schlichting. Zudem laufen aktuell die Arbeiten für den Bau eine Doppelgarage am Clubhaus.

Verschiedene Veranstaltungen geplant

Im Ausblick auf Aktionen in diesem Jahr wies Sandro Schirmer darauf hin, dass am Pfingstmontag das Familienwandern stattfindet. Ferner ist am ersten Juliwochenende das Sportwochenende geplant, im Oktober eine Neuauflage von „Tettenborn tanzt“, im November der Skat- und Knobelabend sowie im Dezember eine gemeinsame Weihnachtsfeier. Im Anschluss wurden noch verschiedene Mitglieder für 15-, 25-, 40- und 50-jährige Mitgliedschaft durch den Vorstand geehrt.

Berichte der Sparten:

Volleyball: Die erste Herrenmannschaft zeichnet sich durch Trainingsbeteiligung (10 bis 14 Spieler) sowie ein gutes Durchschnittsalter (17 Jahre) aus. Auch die Saison läuft gut. Die zweite Herrenmannschaft spielt in einer Jugendliga mit drei Mannschaften und führt diese nach drei Siegen und einer Niederlage an. In dieser Mannschaft werden vor allem jüngere Spieler im Alter von 12 bis 16 Jahren eingesetzt. Im Jugendbereich trainieren aktuell etwa 20 Jungen und Mädchen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren. Dazu kommen noch die 14 Spieler der U20 männlich, welche alle schon im Herrenbereich eingesetzt werden. In der U14-Jugendrunde gewann der SuS bislang seine einzigen beiden ausgetragenen Partien. Die Alten Herren spielen regelmäßig Beachvolleyball und sind teilweise mit beim Training der Herrenmannschaft. Hier unterstützen vor allem auch Jan Mohr und Achim Klapproth das Trainerteam der ersten Mannschaft.

Tischtennis: In der Saison 2021/2022 wurden zwei Mannschaften gemeldet. Die erste Mannschaft spielt in der Kreisliga und die zweite Mannschaft in der 3. Kreisklasse. Coronabedingt wurde eine Einfachspielrunde gespielt.

Fußball: Die Fußballsparte des SuS Tettenborn ist seit einigen Jahren ausgegliedert und gehört seitdem dem VfB Südharz an, die Heimspiele werden auf dem Sportplatz in Tettenborn Kolonie ausgetragen. In der laufenden Saison ist die zweite Vertretung aktuell Tabellenführer der 3. Kreisklasse.

Damen: Auch das vergangene Jahr war geprägt von Corona, somit mussten einige Sportstunden wieder ausfallen. Vor allem im Sommer 2021 konnten die drei Damen-Sportgruppen durchgehend trainieren. Die Seniorinnen haben unter der Leitung von Doreen Schirmer als erste Gruppe Ende Januar 2022 wieder ihre Übungsstunden aufgenommen. Die Gymnastik-Damen sind seit Anfang März, unter der Leitung von Petra Krauße, wieder aktiv.

Wander- und Turnergruppe: Bei der Gymnastik und beim Fahrradfahren sind unter der Leitung von Christine Mehmeke ungefähr zehn Männer aktiv.

Wahlen:

Wahlen (für zwei Jahre): 2. Vorsitzender: Julian Schlichting (Wiederwahl), Kassenwart: Uwe Aderhold (Wiederwahl), Sportwart: Jan Hieser (Wiederwahl), Damenwartin: Liane Neumann (Wiederwahl), Kassenprüfer: Achim Klapproth und Benedikt Gorges, Delegierter für KSV Südharz: Kurt Aurin (Wiederwahl)

Wahlen (für ein Jahr): Ehrenrat: Walter Klapproth, Friedrich Riemann, Werner Pabst, Bernhard Ludwig und Claus Engelmann (alle Wiederwahl), Volker Schlichting (Neuwahl); Pressewart: Oliver Levin (Wiederwahl)

