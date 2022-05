Ein Mandelbaum in Bad Sachsa als Hoffnungszeichen für die Welt

Bad Sachsa. Nach dem Friedensgebet in Bad Sachsa wird am 6. Mai ein Mandelbaum gepflanzt, der auch auf den Aktionstag „Nie wieder Krieg“ hinweist.

Am Freitag, 6. Mai,, wird die evangelische Kirchengemeinde Bad Sachsa angesichts des unsäglichen Leidens in der Ukraine öffentlich ein Zeichen der Hoffnung setzen. Nach dem Friedensgebet um 18 Uhr vor der Nikolaikirche werden Kantor José Lopez de Vergara und Pastor Urs Ebenauer einen Mandelbaum pflanzen. Dieser Baum ist als Hoffnungszeichen im Alten Testament der Bibel verankert.

Die Kirchengemeinde sieht ihr Friedensgebet am 6. Mai unter Mitwirkung des Bläserchores zugleich als eine Auftaktveranstaltung für das Gedenken des Kriegsendes am 8. Mai an. Unter dem Motto „Nie wieder Krieg“ – werden am Sonntag im Kurpark Linien vom Kriegsende 1945 zum Krieg in der Ukraine und vom Leiden der Kinder im Internierungslager im Borntal zu dem der ukrainischen Kinder gezogen.

Lied sorgt für Idee der Pflanzung

„Das Friedensgebet vor der Kirche am 6. Mai wird Gedanken aufgreifen, die die Initiatoren der Gedenkveranstaltung am Sonntag bewegen“ erläutert Pastor Urs Ebenauer den besonderen Charakter dieses Friedensgebets. „Aus diesem Grund haben wir uns auch entschlossen, die schon zuvor angedachte Baumpflanzaktion auf diesen Termin zu legen.“

Ein Lied, das der Posaunenchor während eines der regelmäßigen Friedensgebete am Freitagabend spielte, brachte Kantor Lopez de Vergara auf die Idee, einen Mandelbaum zu pflanzen. „Freunde, dass der Mandelzweig wieder grünt und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt“ heißt es in einem Gedicht, das der jüdische Philosoph und Theologe Schalom Ben Chorin mitten im Krieg 1942 dichtete.

Der Mandelbaum steht – unter anderem beim Propheten Jeremia – für die Hoffnung gegen alle Hoffnungslosigkeit; diesen Gedanken hat Ben Chorin angesichts der Schrecken des Krieges aufgenommen.

Sein Gedicht wurde 1981 von Fritz Baltruweit vertont und hat Aufnahme im ev. Gesangbuch der hannoverschen Landeskirche gefunden.