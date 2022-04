Freizeitzentrum Walkenried bleibt für Corona-Tests geöffnet

Die Corona-Regeln sind weitestgehend weggefallen – aber einige gibt es noch: Sei es für den Besuch im Altenheim oder Krankenhaus, aber auch bei mancher Einrichtung, die es per Hausrecht regelt, wird ein negativer Corona-Test benötigt. In Walkenried war es seit jeher Steffi Melina, Pächterin im Freizeitzentrum, die in dem Gebäude mit ihrer Mitarbeiterin die Tests anbot – und so wird es vorerst auch bleiben.

Wichtige Dienstleistung für die Menschen in der Region

„Es machen immer mehr Testzentren zu, aber die Menschen benötigen dennoch weiterhin die Tests und die Bescheinigungen.“ Von daher stet es für sie aktuell außer Frage, die Testeinrichtung in ihrem Gebäude zu schließen. „Ich finde dieses Angebot wichtig für die Menschen vor Ort, aber auch die Gäste. Es ist eine Serviceleistung, die ich einfach anbieten muss für die Region“, betont sie ausdrücklich im Gespräch.

Lesen Sie auch:Testzentrum in Bad Lauterberg schließt

Aber sie gibt auch zu, dass im Zuge des stärker anlaufenden Geschäftes im Restaurant die Öffnungszeiten für das Testzentrum noch einmal angepasst werden. „Das Restaurant ist mein Hauptgeschäft, das Testen muss also auch in den Alltag integriert werden“, gibt sie einen Einblick und bittet um Verständnis. Und noch eines ist wichtig: „Wir dürfen keine PCR-Tests abnehmen, sondern wir bieten nur den Bürgertest an“, betont die Gastronomin.

Impftermin am 29. April

Sie erinnert auch daran, dass am 29. April von 10 bis 14.30 Uhr im Freizeitzentrum gegen das Corona-Virus geimpft wird – auch, wer darf, die 4. Impfung.

Lesen Sie auch:Ein Haus für alle Walkenrieder

Ab Mai gelten folgende Öffnungszeiten im Testzentrum Walkenried: Montag von 16 bis 17.30 Uhr, Mittwoch von 7.30-8.30 Uhr, Donnerstag von 16 bis 17 Uhr, Samstag von 10.30 bis 11.30 Uhr und Sonntag von 16 bis 17 Uhr.

Es handelt sich um Bürgertests und keine PCR-Tests.

Es ist keine Anmeldung nötig.