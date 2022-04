Zeitenwende: Wie vor 70 Jahren die Grenze im Südharz entsteht

Zeitenwende: Ein Begriff, mit dem heute der Wandel in den Beziehungen Westeuropas und der freien Welt zu Russland umschrieben wird und dessen Ursachen im von Russland geführten Angriffskrieg in der Ukraine zu finden sind. Zeitenwende ist aber auch ein passender Begriff für die Auswirkungen, die sich als Folge der vor 70 Jahren eingeführten sogenannten „Polizeiverordnung zur Einführung einer besonderen Ordnung an der Demarkationslinie“ einstellten.

Mauerbau durch Verordnung erst möglich

„Diese hat den Bau der Mauer überhaupt erst möglich gemacht“, erklärt Uwe Oberdiek, Vorsitzender des Fördervereins des Grenzlandmuseums Bad Sachsa. Denn mit der Polizeiverordnung wurde die Sperrzone, der Schutzstreifen und der 10-Meter-Kontrollstreifen und deren Umsetzung angewiesen. Damit aber nicht genug. Es erfolgte im direkten Zusammenhang mit der Polizeiverordnung die erste Welle von Zwangsaussiedlungen aus der Sperrzone. An diese Entwicklung und die Zeitenwende des Jahres 1952 will das Team vom Grenzlandmuseum Bad Sachsa eben am 27. Mai, dem Tag, an dem vor 70 Jahren die Polizeiverordnung in Kraft trat, im Kurhaus der Uffestadt erinnern.

Ab 19 Uhr werden beim bekannten Grenzlandtalk in einem Vortrag die von allerhöchster Stelle in der damaligen DDR getroffenen Maßnahmen aufgezeigt. Anhand der konkreten Maßnahmen und Vorbereitungen im damaligen Landkreis Nordhausen werden die Organisation und Umsetzung bis in den einzelnen Grenzort hinein verdeutlicht. 70 Jahre nach der Einführung des Grenzregimes soll damit dem ergangenen Unrecht und seinen menschenverachtenden Auswirkungen gedacht werden.

Wandel von Annäherung zum Grenzregimes

„Hatten die damalige UdSSR und die DDR bis zum Mai 1952 in einer Doppelstrategie noch an einer Politik zur Annäherung und Wiedervereinigung Deutschlands unter sozialistischen Vorzeichen festgehalten, so markierte die Einführung des repressiven Grenzregimes in der DDR eindeutig den Wandel und die Abkehr, hin zum Aufbau eines Sozialistischen Staates nach sowjetischem Vorbild“, führt Uwe Oberdiek aus.

Damals wie heute, um wieder auf den Begriff Zeitenwende zurückzukommen, waren das Selbstbestimmungsrecht eines Volkes und die demokratische Ordnung in einem Land gefährdet. Die Oktroyierung sowjetischer Vorstellungen wurde in der DDR durch die herrschende Sozialistische Einheitspartei an den verbrieften Rechten der Verfassung vorbei zur neuen Staatslinie erhoben.

Leid und Tod verursacht

„Die Annäherung und der Wiedervereinigungsgedanke verkehrten sich in Abgrenzung und Hinwendung zur Sowjetunion. Das Grenzregime führte zu vielfältigem Leid und zu zahlreichem Tod. Der individuellen Freiheit in Landwirtschaft, Industrie, Handel und Handwerk folgten zwangsweise Kollektivierung, Enteignung, Repression und staatliche Kontrolle“, sagt er.

Besonders betroffen von der Einführung des Grenzregimes war die Bevölkerung im Sperrgebiet und Schutzstreifen. Die staatlichen Repressionen schrieben nicht nur vor, ab wann das Haus nicht mehr verlassen werden durfte, sondern führten zur bewussten Ausweisung von Menschen, denen fehlende Linientreue und Asozialität vorgeworfen wurde. „1952 wurden zwangsweise fast drei Prozent der in der Sperrzone lebenden Menschen gegen ihren Willen in das Hinterland der DDR verfrachtet. Der Begriff Deportation, in Deutschland seit der Nazi-Zeit besonders belastet, könnte für diese Vorgänge, nur sieben Jahre nach Kriegsende, auch benutzt werden.“

Intensive Recherchen vorgenommen

Gerade dazu hatte das Team in den vergangenen Wochen und Monaten Zeitzeugengespräche geführt. Intensive Recherchen nahm Uwe Oberdiek auch im Rahmen eines Citizen-Science-Projektes im Kreisarchiv des Landratsamtes Nordhausen und dem Hauptstaatsarchiv Thüringen in Weimar vor. Die gesammelten Informationen werden nun beim Grenzlandtalk am 27. Mai präsentiert.

