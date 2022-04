Corona: Neue Impftermine in Bad Sachsa und Walkenried

Trotz eher schwächelnder Impfbereitschaft in ganz Deutschland gehen die Impfaktionen im Südharz in den kommenden Wochen weiter. In Bad Sachsa (19. April) sowie in Walkenried (29. April) werden für Kinder und Erwachsene gleichermaßen Vakzinationen gegen das Coronavirus gegeben.

Aber nicht nur dass: bei beiden Veranstaltungen können sich zudem Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, gegen Masern, Mumps, Röteln oder andere Infektionskrankheiten immunisieren lassen. Ganz wichtig: Die Masernimpfung ist in Deutschland Pflicht, insbesondere wenn Kinder und Jugendliche Schulen oder Kindergärten besuchen möchten.

Die mobilen Impfteams des Landkreises Göttingen nehmen die Aktionen vor und werden - bei Bedarf - auch entsprechende Beratung anbieten. Auch ein Kinderarzt wird vor Ort sein.

Termine und Informationen:

Am Dienstag, 19. April, findet eine Impfaktion in der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr im Blauen Salon im Kurhaus von Bad Sachsa.

Am Freitag, 29. April, ist in der Zeit von 10 bis 14 Uhr im Freizeitzentrum in Walkenried eine Impfaktion vorgesehen.

Zum jeweiligen Termin sind der gelbe Impfausweis sowie der Personalausweis mitzubringen.

Bei der Impfung von Minderjährigen ist eine Einwilligungserklärung von Rechtsvertretern erforderlich.

Für Personen aus der Ukraine, die sich in Walkenried impfen lassen möchten, ist eine Voranmeldung unter 05525/20216 notwendig.