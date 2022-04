L604 komplett gesperrt: Chaos auf Bad Sachsas Straßen

Ob Auto oder Lkw – vor allem in der Markt- und Steinaer Straße in Bad Sachsadrängen sich in diesen Tagen die Fahrzeuge, per Stop-and-go quält sich der Verkehr durch die Uffestadt von bzw. in Richtung Steina. Der Grund ist klar und unübersehbar: Teil 2 der groß-angelegten Sanierung der Landesstraße 604 zwischen Bad Sachsa und und dem Abzweig in Richtung Steina läuft seit dem 12. April, eine der Hauptverbindungsstrecke im Südharz ist aus Gründen der Arbeitssicherheit der Bauarbeiter komplett gesperrt. Vor allem für den überörtlichen Verkehr wurde eine weiträumige Umleitung eingerichtet, doch nicht jeder hält sich daran.

Auf Anregung des Ordnungsamtes der Uffestadt wurden nach Absprache zwischen der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Göttingen, der Polizei und der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar jetzt einige Maßnahmen umgesetzt, um den Verkehr besser zu lenken.

Neues Tempolimit durch Steina

In der Ortsdurchfahrt Steina gilt beispielsweise vorerst seit dem 14. April ein Tempolimit von 30 m/h. Um speziell Staus in der Steinaer Straße in Bad Sachsa durch am Straßenrand geparkte Fahrzeuge, wie sie es in den vergangenen Tagen immer wieder gegeben hat zu verhindern, wurde ein temporäres, absolutes Halteverbot eingerichtet. In dem Bereich, in dem Tempo 30 gilt, wurde bereits eine Geschwindigkeitskontrolle vorgenommen.

Ebenso haben Beamte der Polizei den Schwerlastverkehr, der die Umleitung über Steina überwiegend nicht nutzen darf, kontrolliert und einige Anzeigen gefertigt. Für die Lkw soll die Ausschilderung aber noch verbessert werden, diese Maßnahme ist aber noch nicht umgesetzt. Geplant sind für die Arbeiten eine Bauzeit von vier Wochen.

Bereits im vergangenen Jahr wurde in einem ersten Schritt die Sanierung zwischen der Einmündung in Richtung Kolonie Tettenborn und der Kreuzung Bahnhofstraße/Walkenrieder Straße in Bad Sachsa vorgenommen.

Die Umleitungsstrecke:

Für Anlieger und den Lieferverkehr verläuft die Umleitungsstrecke über Steina und die Steinaer Straße von und nach Bad Sachsa.

Der überregionale Lkw-Verkehr hingegen wird weiträumig über die B243 nach Bad Lauterberg, und weiter über die B27 und B242 nach Braunlage und von dort über Wieda zur L604 nach Bad Sachsa und umgekehrt umgeleitet.

Die Baukosten für die gesamten Arbeiten betragen etwa 800.000 Euro.

Witterungsbedingte Verzögerungen bei der Fertigstellung können nicht ausgeschlossen werden.

Zugleich bitten die Verantwortlichen der Landesbehörde alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die jetzt erforderlichen Bauarbeiten.