L 604 zwischen Steina und Bad Sachsa wird komplett gesperrt

Steina. Sanierung der Landesstraße bei Bad Sachsa soll am 12. April starten. Auf diese große Umleitung muss sich der Lkw-Verkehr einstellen.

Vom Abzweig Steina in Richtung Bad Sachsa wird die L 604 im zweiten Bauabschnitt saniert.

Tempo 70 dank Straßenschäden – der Verkehr auf der Landesstraße 604 zwischen Bad Sachsa und Steina wird seit geraumer Zeit im wahrsten Sinne des Wortes ausgebremst. Und ein bisschen Geduld müssen die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auch noch aufbringen, auch wenn der letzte Teil der Sanierung der Straße unmittelbar bevorsteht. Voraussichtlich ab Dienstag, 12. April, werden die Arbeiten an der L 604 zwischen Bad Sachsa und dem Abzweig in Richtung Steina auf ganzer Breite fortgesetzt. Aus Gründen der Arbeitssicherheit ist während der Bauzeit, für die etwa vier Wochen eingeplant sind, eine Vollsperrung zwingend erforderlich. Dies teilt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar mit.

Erster Abschnitt im Jahr 2021 saniert

Bereits im vergangenen Jahr wurde die Sanierung zwischen der Einmündung in Richtung Kolonie Tettenborn und der Kreuzung Bahnhofstraße/Walkenrieder Straße in Bad Sachsa vorgenommen.

Nun folgen die Arbeiten zwischen dem Abzweig in Richtung Steina und der Einmündung in Richtung Kolonie Tettenborn.

Verkehr wird großflächig umgeleitet

Für Anlieger und den Lieferverkehr verläuft die Umleitungsstrecke über Steina und die Steinaer Straße von und nach Bad Sachsa. Der überregionale Lkw-Verkehr hingegen wird weiträumig über die B 243 nach Bad Lauterberg, und weiter über die B 27 und B 242 nach Braunlage und von dort über Wieda zur L 604 nach Bad Sachsa und umgekehrt umgeleitet.

Die Baukosten für die gesamten Arbeiten betragen etwa 800.000 Euro. Witterungsbedingte Verzögerungen bei der Fertigstellung können nicht ausgeschlossen werden. Zugleich bitten die Verantwortlichen der Landesbehörde alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die jetzt erforderlichen Bauarbeiten.

dx