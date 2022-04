Bad Sachsas Bürgermeister ist neuer Fußball-Nationalspieler

Ein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen: Bad Sachsas Bürgermeister Daniel Quade ist ab sofort neues Mitglied der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister. Bei einem intensiven Trainingslager am Wochenende in Jessen (Sachsen-Anhalt) konnte Quade, der eigentlich für Germania Breitenberg in der Kreisliga Göttingen-Osterode als Innenverteidiger aufläuft, überzeugen – und sich einen Platz im 20-köpfigen Kader sichern.

Länderspiel gegen Polen als Höhepunkt

Aber nicht nur das: Der Bad Sachsaer stand auch gleich beim Höhepunkt des Trainingslagers, einem Länderspiel gegen eine Auswahl Polens auf dem Platz, das letztlich mit einem 3:3-Unentschieden endete.

„Für mich ein absoluter Gänsehaut-Moment. Ich freue mich und bin stolz zugleich, dass ich unser Land und auch unsere schöne Stadt in der Deutschen Nationalmannschaft der Bürgermeister vertreten darf“, erklärt Daniel Quade.

Europameisterschaft ist abgesagt

Die Nationalmannschaft gibt es seit dem Jahr 2008. Im laufenden Jahr sollte eine Europameisterschaft in der Slowakei ausgespielt werden, aber da die Ukraine nicht antreten kann, wird es ein „Turnier des Friedens“ geben. Neben dem Sport nutzen die Stadtoberhäupter die Treffen als Ort des Austausches. Ein weiterer Bericht folgt.

