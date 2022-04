Kirchenladen Walkenried bittet um Hilfe

Der Kirchenladen in Walkenried hilft den Menschen im Klosterort und der Region bei vielfältigen Problemen. Nun aber hoffen die Verantwortlichen der Einrichtung wieder auf die Spendenbereitschaft der Menschen vor Ort, um die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, zu unterstützen.

„Viele Ukrainerinnen und Ukrainer und ihre Kinder haben nur das nötigste bei sich - und die Kleidung ist oft noch auf die kalte Jahreszeit abgestimmt“, erklären die Verantwortlichen des Kirchenladens, weshalb der Bedarf an Kleidung, insbesondere an sommerlicher Kinder- und Damenbekleidung, immens sei. Auch wenn die Einrichtung an sich gut bestückt sei, könne die aktuelle Nachfrage nicht mehr in Gänze bedient werden. Deshalb ruft das Team des Kirchenladens zu weiteren Sachspenden auf.

Folgendes wird dringend benötigt:

Bekleidung für Damen und Kinder,

Kleine Haushaltsgeräte,

Haushaltswaren jeglicher Art (Töpfe, Pfannen, Geschirr, Besteck, usw.),

Haushaltstextilien (Handtücher, Bettwäsche, usw.),

Schulranzen und Federmappen

Der Kirchenladen – zu finden in der alten Grundschule Walkenried, Am Geiersberg 1 – ist jeden Dienstag in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. In dieser Zeit können Spenden abgegeben, aber auch „Einkäufe“ getätigt werden, die gegen eine kleine Spende abgegeben werden.

Außerdem nimmt die Kirchengemeinde Walkenried gern Geldspenden entgegen, um Menschen aus der Ukraine bei der Anschaffung von Hygieneartikeln, Schulbedarf und sonstigem Grundbedarf zu unterstützen.