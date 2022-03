Walkenrieds Umwelt sauberer machen und Flüchtlingen helfen

Am Samstag, dem 26. März, findet in der Gemeinde Walkenried ein gemeinsamer Umwelttag statt. Im Klosterort wird an diesem Tag aber nicht nur Müll gesammelt. „Wir bringen unseren Ort in Ordnung, und währenddessen tobt in Europa ein Krieg. Erste Flüchtlinge aus der Ukraine sind auch schon in Walkenried eingetroffen. Da müssen wir ein Zeichen setzen“, erläutert Ortsbürgermeister Michael Reinboth.

Ortsrat und Gemeindeverwaltung sind sich einig

Er persönlich geht voran, weiß aber auch den gesamten Ortsrat und auch Gemeindebürgermeister Lars Deiters hinter sich: „Wir ziehen alle an einem Strang. Und wir sitzen alle im selben europäischen Boot. Für jeden, der am Umwelttag aktiv teilnimmt und entweder den Geiersberg oder eine andere Ecke von Walkenried und der engeren Umgebung von Müll befreit, fließen von mir fünf Euro in einen Spendentopf für Ukraine-Flüchtlinge“, erklärt Reinboth.

Wer dem Ort und den Flüchtlingen somit zugleich helfen will, sollte sich also am Umwelttag aktiv einbringen. Wer das nicht kann, der kann natürlich trotzdem etwas für die Ukraine-Hilfe spenden. Ortsbürgermeister Michael Reinboth, die Mitglieder des Ortsrats um Jessica Herzberg, Tobias Mielke, Herbert Miche und Steffen Blau, aber auch Lars Deiters nehmen Spenden gern entgegen. „Geldspenden wohlgemerkt“, führt Michael Reinboth aus. Die Verwaltung und Verteilung von Sachspenden überlasse man lieber den Profis vom DRK und anderen Einrichtungen.

Hoffnung auf rege Teilnahme der Bevölkerung

Michael Reinboth und Lars Deiters hoffen auch aufgrund des Aufrufs auf zahlreiche Beteiligung am Umwelttag. Aber nicht nur das: die Aktion soll auch den Startschuss mit der Bevölkerung über die geplante Neuausrichtung des Areals hin zu einem Klimapark bilden. Ab 13 Uhr gibt es – unter Wahrung der Abstandsregeln – auf dem Geiersberg dann eine Schlussrast mit Bratwurst und Getränken für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dann soll auch über das Thema Geiersberg gern noch einmal gesprochen werden.

dx