Gerfalke entflogen: Harzfalkenhof Bad Sachsa hofft auf Hilfe

Hilfe bei einer Suche der besonderen Art erhofft sich Harzfalkenhof Bad Sachsa in der Region. Am Wochenende ist dem Team ein Gerfalke entflogen. Rochus Brotzer, Falknermeister und Betreiber des Hofes, erklärt, dass der Sender des Tieres zuletzt im Bereich Pöhlde und Herzberg Signale gab. Es könne aber sein, dass den Vogel starker Wind weiter in Richtung Osterode, Goslar oder auch Göttingen gerieben haben könne.

„Der Gerfalke ist durch Glocken gut zu hören. Es kann auch gut sein, dass er sich irgendwo auf einem Haus oder in einem Baum absetzt“, beschreibt er. Sollte jemand das Tier sichten, wird er gebeten, sich unter 0151-44231164 zu melden. „Wer Hinweise liefert, die zum Fund des Tieres führen, erhält 200 Euro“, betont Brotzer.

dx