Wohlstandsmüll rund um Bad Sachsa einsammeln

Knapp ein Jahr ist es her, da hatte der Bad Sachsaer Joachim Becker dem Wohlstandsmüll am Straßenrand entlang der Zufahrtsstraßen der Stadt Bad Sachsa den Kampf angesagt. „Nicht länger darüber ärgern, sondern aufräumen“ – unter diesem Motto sammelte er die Flaschen, Verpackungen und vieles mehr ein. Nach insgesamt fünf Etappen hatte er seine Aktion mit einer Sammlung entlang der L 604 vom Penny-Markt bis zum Kreisel an der B 243 und von der Einfahrt Jugendherbergstraße bis zum Ortseingang Tettenborn-Kolonie beendet, und säckeweise Müll gefunden, aufgesammelt und wieder entsorgt.

Hoffen auf weitere Interessierte

Auch in diesem Jahr geht er wieder sammeln, dieses Mal aber nicht allein: Frank Schembecker von „Frank’s Reisewelt“, einem Reisebüro in der Uffestadt, will mit Becker gemeinsam für mehr Ordnung und Sauberkeit in und rund um Bad Sachsa sorgen. Dafür planen sie in der Woche vom 14. bis 19. März eine große, private Müllsammelaktion. Und die beiden Bad Sachsaer hoffen auch, dass sich möglichst noch viele weitere Einwohnerinnen und Einwohner daran beteiligen.

Deutliches Hinweisschild. Foto: Joachim Becker / Privat

Zu tun gibt es wieder einiges – und auch manch kurioses lässt sich finden, wie der Blick in die Bilanz von Joachim Becker im vergangenen Jahr bewies. So fand er auf dem Weg von Bad Sachsa in Richtung Tettenborn allein zehn leere Flaschen Eierlikör. Aber auch Dessous, Packungen mit neuen Slipeinlagen, oder Gardinenstangen landeten im Jahr 2021 im Straßengraben.

Lob im Internet erhalten

Im Internet haben Frank Schembecker und Joachim Becker bereits viel Lob für ihr angekündigtes Engagement erhalten und prominente Unterstützung erhalten. So teilt das Team von „Bad Sachsa putzt sich raus“ ihren Aufruf auf Facebook.

Wer weitere Informationen benötigt, bzw. mitmachen möchte, kann sich unter 015128847313 melden.